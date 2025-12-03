https://1prime.ru/20251203/minoborony-865150891.html

Минобороны показало кадры освобождения и зачистки Волчанска

Минобороны показало кадры освобождения и зачистки Волчанска - 03.12.2025, ПРАЙМ

Минобороны показало кадры освобождения и зачистки Волчанска

Министерство обороны России показало кадры освобождения и зачистки города Волчанска Харьковской области. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T05:17+0300

2025-12-03T05:17+0300

2025-12-03T05:17+0300

общество

россия

финансы

рф

харьковская область

красноармейск

владимир путин

дмитрий песков

минобороны рф

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865150891.jpg?1764728266

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Министерство обороны России показало кадры освобождения и зачистки города Волчанска Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На видео от Минобороны РФ показано, как российские военнослужащие выполняют боевые задачи в ходе освобождения Волчанска. "Занимаемся разведкой местности, обнаруживаем цели противников, заводим штурмовые группы", - рассказал на видео военнослужащий ВС РФ. Также на кадрах показана работа российских бойцов, которые с помощью дронов помогают сослуживцам, находящимся прямо на лини боевого соприкосновения. "Да, заходи аккуратно, аккуратно в этот дом заходи, чтобы тебя с другого не сняли. Аккуратненько заходи, мой хороший", - корректирует действия военного РФ с помощью БПЛА его боевой товарищ. В настоящее время на освобождённой территории проводится разминирование объектов инфраструктуры. Населению оказывается необходимая гуманитарная помощь. Поставленная командованием группировки "Север" задача по освобождению города Волчанск выполнена, что свидетельствует о высоком уровне планирования и реализации данной операции, подчеркнули в МО РФ.

рф

харьковская область

красноармейск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, финансы, рф, харьковская область, красноармейск, владимир путин, дмитрий песков, минобороны рф, вс рф