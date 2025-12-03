Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251203/minoborony-865150891.html
2025-12-03T05:17+0300
2025-12-03T05:17+0300
05:17 03.12.2025
 
Минобороны показало кадры освобождения и зачистки Волчанска

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Министерство обороны России показало кадры освобождения и зачистки города Волчанска Харьковской области.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На видео от Минобороны РФ показано, как российские военнослужащие выполняют боевые задачи в ходе освобождения Волчанска.
"Занимаемся разведкой местности, обнаруживаем цели противников, заводим штурмовые группы", - рассказал на видео военнослужащий ВС РФ.
Также на кадрах показана работа российских бойцов, которые с помощью дронов помогают сослуживцам, находящимся прямо на лини боевого соприкосновения.
"Да, заходи аккуратно, аккуратно в этот дом заходи, чтобы тебя с другого не сняли. Аккуратненько заходи, мой хороший", - корректирует действия военного РФ с помощью БПЛА его боевой товарищ.
В настоящее время на освобождённой территории проводится разминирование объектов инфраструктуры. Населению оказывается необходимая гуманитарная помощь. Поставленная командованием группировки "Север" задача по освобождению города Волчанск выполнена, что свидетельствует о высоком уровне планирования и реализации данной операции, подчеркнули в МО РФ.
 
 
