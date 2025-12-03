https://1prime.ru/20251203/minselkhoz-865175468.html
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке хлеба и муки
2025-12-03T19:12+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке хлеба и муки как стабильную, производство на уровне прошлого года - более 5 миллионов тонн, сообщило ведомство. "Ситуация на рынке хлеба и муки оценивается как стабильная. Производство соответствует уровню прошлого года – с января по октябрь выпущено свыше 5 миллионов тонн хлеба и хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале ноября запасы пшеничной муки составили 211,8 тысячи тонн, что выше прошлогодних показателей на 28 тысяч тонн. Такой объем полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка хлебопечения. По данным ведомства, предложение муки превышает существующий спрос. А цена за килограмм пшеничной муки у производителей в конце ноября была ниже на 1,5% по сравнению с началом года. Там добавили, что сейчас сохраняется небольшой рост издержек производителей хлебобулочных изделий, обусловленный увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и другие составляющие себестоимости. По прогнозу, в 2025 году урожай зерна превысит прошлогодний и составит 135 миллионов тонн в чистом весе. "Это будет оказывать стабилизирующее влияние на рынок муки и хлеба", - подчеркнули в ведомстве.
