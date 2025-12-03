Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке хлеба и муки - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/minselkhoz-865175468.html
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке хлеба и муки
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке хлеба и муки - 03.12.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке хлеба и муки
Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке хлеба и муки как стабильную, производство на уровне прошлого года - более 5 миллионов тонн, сообщило ведомство. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T19:12+0300
2025-12-03T19:12+0300
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865175314_0:390:4256:2784_1920x0_80_0_0_dcee7a96c970fbccecc53619797015a8.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке хлеба и муки как стабильную, производство на уровне прошлого года - более 5 миллионов тонн, сообщило ведомство. "Ситуация на рынке хлеба и муки оценивается как стабильная. Производство соответствует уровню прошлого года – с января по октябрь выпущено свыше 5 миллионов тонн хлеба и хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале ноября запасы пшеничной муки составили 211,8 тысячи тонн, что выше прошлогодних показателей на 28 тысяч тонн. Такой объем полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка хлебопечения. По данным ведомства, предложение муки превышает существующий спрос. А цена за килограмм пшеничной муки у производителей в конце ноября была ниже на 1,5% по сравнению с началом года. Там добавили, что сейчас сохраняется небольшой рост издержек производителей хлебобулочных изделий, обусловленный увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и другие составляющие себестоимости. По прогнозу, в 2025 году урожай зерна превысит прошлогодний и составит 135 миллионов тонн в чистом весе. "Это будет оказывать стабилизирующее влияние на рынок муки и хлеба", - подчеркнули в ведомстве.
https://1prime.ru/20251126/rosstat-864962296.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865175314_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_0ef14ed023aacf5434414e4014c3481e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз
19:12 03.12.2025
 
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке хлеба и муки

Минсельхоз заявил, что ситуация с хлебом и мукой в России стабильная

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПроизводство хлебобулочных изделий
Производство хлебобулочных изделий - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Производство хлебобулочных изделий . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке хлеба и муки как стабильную, производство на уровне прошлого года - более 5 миллионов тонн, сообщило ведомство.
"Ситуация на рынке хлеба и муки оценивается как стабильная. Производство соответствует уровню прошлого года – с января по октябрь выпущено свыше 5 миллионов тонн хлеба и хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале ноября запасы пшеничной муки составили 211,8 тысячи тонн, что выше прошлогодних показателей на 28 тысяч тонн. Такой объем полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка хлебопечения.
По данным ведомства, предложение муки превышает существующий спрос. А цена за килограмм пшеничной муки у производителей в конце ноября была ниже на 1,5% по сравнению с началом года.
Там добавили, что сейчас сохраняется небольшой рост издержек производителей хлебобулочных изделий, обусловленный увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и другие составляющие себестоимости.
По прогнозу, в 2025 году урожай зерна превысит прошлогодний и составит 135 миллионов тонн в чистом весе. "Это будет оказывать стабилизирующее влияние на рынок муки и хлеба", - подчеркнули в ведомстве.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Инфляция в России с 18 по 24 ноября составила 0,14%
26 ноября, 19:08
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала