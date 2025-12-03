https://1prime.ru/20251203/mironov--865162820.html

В Госдуме попросили ВС дать разъяснения по мошенническим схемам с жильем

В Госдуме попросили ВС дать разъяснения по мошенническим схемам с жильем - 03.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме попросили ВС дать разъяснения по мошенническим схемам с жильем

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов просит Верховный суд РФ дать актуальные разъяснения по ситуации с мошенническими... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T12:04+0300

2025-12-03T12:04+0300

2025-12-03T12:04+0300

экономика

недвижимость

россия

финансы

москва

верховный суд

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов просит Верховный суд РФ дать актуальные разъяснения по ситуации с мошенническими схемами на рынке недвижимости, а также инициировать пересмотр и обобщение судебной практики по аннулированию таких сделок. Обращение на имя председателя Верховного суда Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях обеспечения единства судебной практики и адекватной защиты прав граждан прошу Вас инициировать пересмотр и обобщение практики рассмотрения судами дел о признании недействительными сделок с недвижимостью, заключенных под влиянием мошеннических действий третьих лиц", - сказано в письме. Также лидер партии просит рассмотреть вопрос о подготовке нового постановления Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу. "Сегодня я направил обращение к главе Верховного суда РФ Игорю Краснову по ситуации с мошенническими схемами на рынке недвижимости. Когда отменяются сделки якобы под влиянием третьих лиц, суды удовлетворяют требования продавца, а добросовестные покупатели остаются без жилья и без денег. Практика, которая особенно распространилась после дела Долиной-Лурье, требует реакции высшей судебной инстанции", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, общество "взбудоражено" ситуацией на рынке вторичной недвижимости, и россияне ждут внятного ответа со стороны государства, в том числе судебной власти на возникающие вопросы. "И главный вопрос – насколько защищены их основополагающие права, в том числе право собственности, право на жилище. Призываю Верховный суд дать ответы на эти вопросы", - добавил политик. В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - схема Долиной). В Госдуме обсуждают ряд решений для противодействия схеме. Одно из предлагаемых решений - ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. В конце ноября кассационный суд отклонил жалобу Лурье на решение нижестоящих судов.

https://1prime.ru/20251202/sud-865139866.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, финансы, москва, верховный суд, госдума