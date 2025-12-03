https://1prime.ru/20251203/mogerini-865169055.html
СМИ рассказали о реакции ЕС на арест Могерини
СМИ рассказали о реакции ЕС на арест Могерини - 03.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о реакции ЕС на арест Могерини
Арест бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Федерики Могерини потряс работников европейской дипломатии, сообщает Le Monde.
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Арест бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Федерики Могерини потряс работников европейской дипломатии, сообщает Le Monde. "Во вторник в дипломатической службе, похоже, царило чувство шока, и люди пытались понять, что произошло", — говорится в публикации.Издание утверждает, что экс-председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей выразил незнание по поводу этого инцидента. Бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался от комментариев по этому вопросу. Также Европейская комиссия воздержалась от высказываний, сославшись на "неоконченные следственные действия". Ранее газета Soir информировала о задержании Федерики Могерини в связи с расследованием хищений в программe финансирования учебного проекта для дипломатов. Во вторник утром в брюссельской штаб-квартире службы внешнеполитических связей ЕС и в Европейском колледже в Брюгге были проведены обыски. Следствие затрагивает проект академии, целью которого является девятимесячное обучение начинающих дипломатов из стран-членов ЕС.
Le Monde: дипломаты ЕС были шокированы задержанием Могерини
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Арест бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Федерики Могерини потряс работников европейской дипломатии, сообщает Le Monde.
"Во вторник в дипломатической службе, похоже, царило чувство шока, и люди пытались понять, что произошло", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что экс-председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей выразил незнание по поводу этого инцидента.
Бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель
отказался от комментариев по этому вопросу. Также Европейская комиссия воздержалась от высказываний, сославшись на "неоконченные следственные действия".
Ранее газета Soir информировала о задержании Федерики Могерини в связи с расследованием хищений в программe финансирования учебного проекта для дипломатов. Во вторник утром в брюссельской штаб-квартире службы внешнеполитических связей ЕС
и в Европейском колледже в Брюгге были проведены обыски. Следствие затрагивает проект академии, целью которого является девятимесячное обучение начинающих дипломатов из стран-членов ЕС.
