2025-12-03T15:22+0300
2025-12-03T15:22+0300
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Арест бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Федерики Могерини потряс работников европейской дипломатии, сообщает Le Monde. "Во вторник в дипломатической службе, похоже, царило чувство шока, и люди пытались понять, что произошло", — говорится в публикации.Издание утверждает, что экс-председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей выразил незнание по поводу этого инцидента. Бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался от комментариев по этому вопросу. Также Европейская комиссия воздержалась от высказываний, сославшись на "неоконченные следственные действия". Ранее газета Soir информировала о задержании Федерики Могерини в связи с расследованием хищений в программe финансирования учебного проекта для дипломатов. Во вторник утром в брюссельской штаб-квартире службы внешнеполитических связей ЕС и в Европейском колледже в Брюгге были проведены обыски. Следствие затрагивает проект академии, целью которого является девятимесячное обучение начинающих дипломатов из стран-членов ЕС.
жозеп боррель, le monde, ес
Жозеп Боррель, Le Monde, ЕС
15:22 03.12.2025
 
СМИ рассказали о реакции ЕС на арест Могерини

Le Monde: дипломаты ЕС были шокированы задержанием Могерини

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедерика Могерини
Федерика Могерини. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Арест бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Федерики Могерини потряс работников европейской дипломатии, сообщает Le Monde.
"Во вторник в дипломатической службе, похоже, царило чувство шока, и люди пытались понять, что произошло", — говорится в публикации.
Медведев прокомментировал задержание Могерини экс-главы евродипломатии
12:10
Издание утверждает, что экс-председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей выразил незнание по поводу этого инцидента.
Бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался от комментариев по этому вопросу. Также Европейская комиссия воздержалась от высказываний, сославшись на "неоконченные следственные действия".
Ранее газета Soir информировала о задержании Федерики Могерини в связи с расследованием хищений в программe финансирования учебного проекта для дипломатов. Во вторник утром в брюссельской штаб-квартире службы внешнеполитических связей ЕС и в Европейском колледже в Брюгге были проведены обыски. Следствие затрагивает проект академии, целью которого является девятимесячное обучение начинающих дипломатов из стран-членов ЕС.
ЕК внесет предложение по запрету импорта всей российской нефти
