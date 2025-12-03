Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снова переходит к снижению - 03.12.2025
Российский рынок акций снова переходит к снижению
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды снижением чуть более чем на 1%, как и на открытии утренней сессии, в то время как инвесторы... | 03.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды снижением чуть более чем на 1%, как и на открытии утренней сессии, в то время как инвесторы главным образом продолжают оценивать итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и американской делегации, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск падает на 1,05% относительно предыдущего закрытия - до 2 639 пунктов. Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков заявил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать сути переговоров. При этом среди прочего, говоря об итогах встречи, он отметил, что "мы не дальше от мира, это точно". "Переговорщики не смогли договориться о прекращении конфликта, но этого и следовало ожидать – такие сложные вопросы не решаются мгновенно. В конце концов, диалог будет продолжаться. Ждем также реакции главы США Дональда Трампа, которая может привести к росту волатильности. Сами же участники встречи решили не раскрывать подробности", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". В лидерах падения стоимости — акции "СПБ биржи" (−4,19%), "Мечела" (−3,44%), "Эн+" (−2,42%), "Совкомфлота" (−2,42%) и ПИКа (−2,23%). Среди немногих дорожающих - акции "Новабева" (+0,33%) и префы "Ленэнерго" (+0,22%). "Российский рынок открылся сегодня более чем процентным снижением, но пока наблюдаются намерения выкупа просадки. Пока мы не думаем, что снижение будет сильным", - отмечает Соколов. "Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2600-2700 пунктов. Рынок будет переоценивать итоги вчерашних переговоров, которые с одной стороны не привнесли каких-то весомых прорывов, но и не ухудшили ситуацию", - рассказала Екатерина Крылова из ПСБ. Высокий уровень неопределенности остается в силе, плюс не забываем и про приближение заседания ЦБ 19 декабря, добавила эксперт. "Отсутствие явного прогресса в мирных переговорах также выступает не в пользу улучшения настроений инвесторов на рынке акций. Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться вблизи 2700 п. в отсутствии драйверов для закрепления выше", - заключает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды снижением чуть более чем на 1%, как и на открытии утренней сессии, в то время как инвесторы главным образом продолжают оценивать итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и американской делегации, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск падает на 1,05% относительно предыдущего закрытия - до 2 639 пунктов.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ушаков заявил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать сути переговоров. При этом среди прочего, говоря об итогах встречи, он отметил, что "мы не дальше от мира, это точно".
"Переговорщики не смогли договориться о прекращении конфликта, но этого и следовало ожидать – такие сложные вопросы не решаются мгновенно. В конце концов, диалог будет продолжаться. Ждем также реакции главы США Дональда Трампа, которая может привести к росту волатильности. Сами же участники встречи решили не раскрывать подробности", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
В лидерах падения стоимости — акции "СПБ биржи" (−4,19%), "Мечела" (−3,44%), "Эн+" (−2,42%), "Совкомфлота" (−2,42%) и ПИКа (−2,23%). Среди немногих дорожающих - акции "Новабева" (+0,33%) и префы "Ленэнерго" (+0,22%).
"Российский рынок открылся сегодня более чем процентным снижением, но пока наблюдаются намерения выкупа просадки. Пока мы не думаем, что снижение будет сильным", - отмечает Соколов.
"Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2600-2700 пунктов. Рынок будет переоценивать итоги вчерашних переговоров, которые с одной стороны не привнесли каких-то весомых прорывов, но и не ухудшили ситуацию", - рассказала Екатерина Крылова из ПСБ.
Высокий уровень неопределенности остается в силе, плюс не забываем и про приближение заседания ЦБ 19 декабря, добавила эксперт.
"Отсутствие явного прогресса в мирных переговорах также выступает не в пользу улучшения настроений инвесторов на рынке акций. Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться вблизи 2700 п. в отсутствии драйверов для закрепления выше", - заключает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
