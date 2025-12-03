https://1prime.ru/20251203/moskvichi-865153266.html

Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт до 20.00

2025-12-03T07:27+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт до 20.00 из-за локальных ограничений движения в среду, сообщает столичный департамент транспорта. "ЦОДД: в центре возможны локальные ограничения движения... Рекомендуем сегодня для поездок по городу использовать городской транспорт. Или отложить поездки на авто на позднее время - после 20.00 мск", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса. В дептрансе уточнили, что вечером возможны затруднения движения на ТТК, МКАД и магистралях, ведущих в область. Ведомство отмечает, что на ситуации на дорогах в среду могут также сказаться мелкие ДТП и ремонтные работы. Водителям в дептрансе рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

