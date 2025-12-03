https://1prime.ru/20251203/nato-865177593.html
В НАТО сделали громкое заявление после слов Путина о войне с Европой
2025-12-03T20:12+0300
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В НАТО утверждают, что российская армия не сможет победить альянс военным путем, об этом изданию Telegraf.ua заявил высокопоставленный представитель альянса на условиях анонимности."НАТО чрезвычайно едина и консолидирована в приверженности защите союзников", - считает он.По словам этого источника, Россия якобы не располагает достаточными силами и ресурсами, чтобы победить НАТО в военном смысле.Во вторник президент Путин подчеркнул, что Россия не планирует воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.За последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это мерами по сдерживанию возможной агрессии со стороны России. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность укреплением сил альянса в Европе. Российский МИД заявлял, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но только на условиях равноправия, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
