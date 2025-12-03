Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-03T20:12+0300
2025-12-03T20:12+0300
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В НАТО утверждают, что российская армия не сможет победить альянс военным путем, об этом изданию Telegraf.ua заявил высокопоставленный представитель альянса на условиях анонимности."НАТО чрезвычайно едина и консолидирована в приверженности защите союзников", - считает он.По словам этого источника, Россия якобы не располагает достаточными силами и ресурсами, чтобы победить НАТО в военном смысле.Во вторник президент Путин подчеркнул, что Россия не планирует воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.За последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это мерами по сдерживанию возможной агрессии со стороны России. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность укреплением сил альянса в Европе. Российский МИД заявлял, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но только на условиях равноправия, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
20:12 03.12.2025
 
В НАТО сделали громкое заявление после слов Путина о войне с Европой

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В НАТО утверждают, что российская армия не сможет победить альянс военным путем, об этом изданию Telegraf.ua заявил высокопоставленный представитель альянса на условиях анонимности.
"НАТО чрезвычайно едина и консолидирована в приверженности защите союзников", - считает он.
Президент Владимир Путин
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
Вчера, 23:18
По словам этого источника, Россия якобы не располагает достаточными силами и ресурсами, чтобы победить НАТО в военном смысле.
Во вторник президент Путин подчеркнул, что Россия не планирует воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
За последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это мерами по сдерживанию возможной агрессии со стороны России. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность укреплением сил альянса в Европе. Российский МИД заявлял, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но только на условиях равноправия, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе громко высказались после выступления Путина
10:35
 
МОСКВАЕВРОПАЗАПАДНАТОМИД
 
 
