Ъ: объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год составит до 1 трлн рублей

Объем инвестиционной программы РЖД на 2026 год составит до 1 триллиона рублей, ее обсудит правительство 11 декабря, пишет газета "Коммерсант". | 03.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объем инвестиционной программы РЖД на 2026 год составит до 1 триллиона рублей, ее обсудит правительство 11 декабря, пишет газета "Коммерсант". "По информации "Коммерсанта", инвестиции ОАО "РЖД" на 2026 год не превысят 1 трлн рублей против 890,9 миллиарда рублей в 2025 году и 1,49 триллиона рублей в 2024 году. Правительство планирует обсудить инвестиционную программу ОАО "РЖД" 11 декабря", - говорится в статье газеты в среду. Минтранс РФ планирует в декабре представить на заседании правительства инвестиционную программу РЖД на 2026 год, сообщал в середине ноября журналистам министр транспорта Андрей Никитин. Точную дату он не называл. Тогда он говорил, что объем инвестпрограммы еще обсуждается. Никитин в начале октября 2025 года сообщал журналистам, что инвестпрограмма РЖД на 2026 год формируется в объеме, который закроет все потребности компании. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Гендиректор компании Олег Белозеров в феврале текущего года в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что инвестпрограмма РЖД на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года. РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, говорил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

