Счетная палата выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах аэропортов

2025-12-03

2025-12-03T00:27+0300

2025-12-03T00:27+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Счетная палата РФ выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах шести региональных аэропортов России, где завершились строительные работы, из-за чего может быть затруднена передача объектов эксплуатантам, говорится в материалах ведомства по итогам аудита расходования "Ространсмодернизацией" средств федерального бюджета, выделенных в 2021–2025 годах на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры. "В 2022–2024 годах введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы после завершения промежуточных этапов строительства в аэропортах "Богашево", "Талаги", "Игнатьево", "Якутск", "Оренбург" и "Кемерово". При этом затраты на создание полос не переданы эксплуатанту, что не позволяет вовлечь объекты в хозяйственную деятельность, обеспечить снижение объемов незавершенного строительства и внести изменения в договоры аренды", - отмечается в отчете. По объектам реконструкции инфраструктуры аэропортов, как правило, выделялись отдельные этапы работ, в частности, по реконструкции или строительству взлетно-посадочных полос, по которым предусматривалось получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию до завершения строительства объекта в целом, поясняет Счетная палата. "Затраты на их реконструкцию на момент завершения проверки не сформированы и не переданы в адрес эксплуатирующей организации, что не позволяет отразить изменение технических и стоимостных характеристик объектов, обеспечить снижение объемов незавершенного строительства и внести изменения в договоры аренды, заключаемые на передачу имущества с операторами аэропортов. При этом взлетно-посадочные полосы фактически эксплуатируются", - поясняется в отчете. По результатам выездных проверок Счетной палаты выявлены дефекты на взлетно-посадочных полосах, не переданных эксплуатанту, где завершились строительные работы: трещин, эрозий, нарушений деформационных швов, разрывы конструкций, сколов кромок, указывает ведомство. "При этом дефекты на момент завершения проверки не устранены, что может затруднить передачу объектов эксплуатирующей организации", - констатирует Счетная палата. В заключении отчета среди предложений ведомства отмечается рекомендация "направить представления министру транспорта Российской Федерации и руководителю федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры". "Федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" оперативно взаимодействует со Счетной палатой Российской Федерации, принимая во внимание все сделанные замечания и рекомендации. Для устранения указанных недостатков реализуются комплексные мероприятия, направленные на повышение качества проектирования и эффективности финансового контроля над реализацией инфраструктурных проектов", - сообщили в учреждении, его комментарий прилагался в материалах. В настоящее время особое внимание уделяется улучшению процедуры подготовки исходных документов и обеспечению стабильного финансирования строительных мероприятий, что позволит избежать повторения аналогичных ситуаций в будущем, уточнили в "Ространсмодернизации".

