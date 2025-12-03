Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах аэропортов - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/palata-865147146.html
Счетная палата выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах аэропортов
Счетная палата выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах аэропортов - 03.12.2025, ПРАЙМ
Счетная палата выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах аэропортов
Счетная палата РФ выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах шести региональных аэропортов России, где завершились строительные работы, из-за чего может быть | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T00:27+0300
2025-12-03T00:27+0300
бизнес
россия
финансы
рф
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865147146.jpg?1764710874
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Счетная палата РФ выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах шести региональных аэропортов России, где завершились строительные работы, из-за чего может быть затруднена передача объектов эксплуатантам, говорится в материалах ведомства по итогам аудита расходования "Ространсмодернизацией" средств федерального бюджета, выделенных в 2021–2025 годах на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры. "В 2022–2024 годах введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы после завершения промежуточных этапов строительства в аэропортах "Богашево", "Талаги", "Игнатьево", "Якутск", "Оренбург" и "Кемерово". При этом затраты на создание полос не переданы эксплуатанту, что не позволяет вовлечь объекты в хозяйственную деятельность, обеспечить снижение объемов незавершенного строительства и внести изменения в договоры аренды", - отмечается в отчете. По объектам реконструкции инфраструктуры аэропортов, как правило, выделялись отдельные этапы работ, в частности, по реконструкции или строительству взлетно-посадочных полос, по которым предусматривалось получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию до завершения строительства объекта в целом, поясняет Счетная палата. "Затраты на их реконструкцию на момент завершения проверки не сформированы и не переданы в адрес эксплуатирующей организации, что не позволяет отразить изменение технических и стоимостных характеристик объектов, обеспечить снижение объемов незавершенного строительства и внести изменения в договоры аренды, заключаемые на передачу имущества с операторами аэропортов. При этом взлетно-посадочные полосы фактически эксплуатируются", - поясняется в отчете. По результатам выездных проверок Счетной палаты выявлены дефекты на взлетно-посадочных полосах, не переданных эксплуатанту, где завершились строительные работы: трещин, эрозий, нарушений деформационных швов, разрывы конструкций, сколов кромок, указывает ведомство. "При этом дефекты на момент завершения проверки не устранены, что может затруднить передачу объектов эксплуатирующей организации", - констатирует Счетная палата. В заключении отчета среди предложений ведомства отмечается рекомендация "направить представления министру транспорта Российской Федерации и руководителю федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры". "Федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" оперативно взаимодействует со Счетной палатой Российской Федерации, принимая во внимание все сделанные замечания и рекомендации. Для устранения указанных недостатков реализуются комплексные мероприятия, направленные на повышение качества проектирования и эффективности финансового контроля над реализацией инфраструктурных проектов", - сообщили в учреждении, его комментарий прилагался в материалах. В настоящее время особое внимание уделяется улучшению процедуры подготовки исходных документов и обеспечению стабильного финансирования строительных мероприятий, что позволит избежать повторения аналогичных ситуаций в будущем, уточнили в "Ространсмодернизации".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, рф, счетная палата
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, РФ, Счетная палата
00:27 03.12.2025
 
Счетная палата выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах аэропортов

Счетная палата выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах шести аэропортов России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Счетная палата РФ выявила дефекты на взлетно-посадочных полосах шести региональных аэропортов России, где завершились строительные работы, из-за чего может быть затруднена передача объектов эксплуатантам, говорится в материалах ведомства по итогам аудита расходования "Ространсмодернизацией" средств федерального бюджета, выделенных в 2021–2025 годах на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры.
"В 2022–2024 годах введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы после завершения промежуточных этапов строительства в аэропортах "Богашево", "Талаги", "Игнатьево", "Якутск", "Оренбург" и "Кемерово". При этом затраты на создание полос не переданы эксплуатанту, что не позволяет вовлечь объекты в хозяйственную деятельность, обеспечить снижение объемов незавершенного строительства и внести изменения в договоры аренды", - отмечается в отчете.
По объектам реконструкции инфраструктуры аэропортов, как правило, выделялись отдельные этапы работ, в частности, по реконструкции или строительству взлетно-посадочных полос, по которым предусматривалось получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию до завершения строительства объекта в целом, поясняет Счетная палата.
"Затраты на их реконструкцию на момент завершения проверки не сформированы и не переданы в адрес эксплуатирующей организации, что не позволяет отразить изменение технических и стоимостных характеристик объектов, обеспечить снижение объемов незавершенного строительства и внести изменения в договоры аренды, заключаемые на передачу имущества с операторами аэропортов. При этом взлетно-посадочные полосы фактически эксплуатируются", - поясняется в отчете.
По результатам выездных проверок Счетной палаты выявлены дефекты на взлетно-посадочных полосах, не переданных эксплуатанту, где завершились строительные работы: трещин, эрозий, нарушений деформационных швов, разрывы конструкций, сколов кромок, указывает ведомство. "При этом дефекты на момент завершения проверки не устранены, что может затруднить передачу объектов эксплуатирующей организации", - констатирует Счетная палата.
В заключении отчета среди предложений ведомства отмечается рекомендация "направить представления министру транспорта Российской Федерации и руководителю федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры".
"Федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" оперативно взаимодействует со Счетной палатой Российской Федерации, принимая во внимание все сделанные замечания и рекомендации. Для устранения указанных недостатков реализуются комплексные мероприятия, направленные на повышение качества проектирования и эффективности финансового контроля над реализацией инфраструктурных проектов", - сообщили в учреждении, его комментарий прилагался в материалах.
В настоящее время особое внимание уделяется улучшению процедуры подготовки исходных документов и обеспечению стабильного финансирования строительных мероприятий, что позволит избежать повторения аналогичных ситуаций в будущем, уточнили в "Ространсмодернизации".
 
БизнесРОССИЯФинансыРФСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала