Юрист объяснила, могут ли приставы арестовать пенсию
03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Многие считают, что пенсия - установленное государством пособие по старости, которое невозможно взыскать. Однако с него могут удерживать долги, но лишь в строго определенных пределах, рассказала агентству “Прайм” Зульфия Лайпанова, старший юрист Национальной юридической компании "Митра".“По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание (ст. 99 и 101 Ф3 "Об исполнительном производстве"). Однако закон строго ограничивает размер удержаний”, - пояснила она.Арест может распространяться на страховую и государственную пенсию по старости и инвалидности, накопительную пенсию, надбавки за выслугу лет и прочие доплаты. Не распространяется на выплаты по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам, компенсации по уходу за инвалидами.В большинстве случаев из пенсии можно списывать не более 50% — это касается долгов по кредитам, штрафам, коммунальным услугам и налогам. При долгах по алиментам и компенсациям за вред здоровью и потерю кормильца удержание может доходить до 70%.Но даже при наличии долгов закон гарантирует, что после удержаний должнику остается прожиточный минимум. Все, что выше этой суммы, могут списать, но меньше - нет. Законодатель специально прописал это ограничение, чтобы человек имел средства к существованию, пояснила Лайпанова.Иными словами:
- Если пенсия ниже или равна прожиточному минимуму, удержания должны быть 0%, какими бы не были долги;
- Если пенсия немного выше прожиточного минимума — могут удерживать только ту часть, что превышает прожиточный минимум, заключила юрист.