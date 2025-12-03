Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснила, могут ли приставы арестовать пенсию - 03.12.2025
Юрист объяснила, могут ли приставы арестовать пенсию
Юрист объяснила, могут ли приставы арестовать пенсию - 03.12.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, могут ли приставы арестовать пенсию
Многие считают, что пенсия - установленное государством пособие по старости, которое невозможно взыскать. Однако с него могут удерживать долги, но лишь в строго | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T02:02+0300
2025-12-03T02:02+0300
общество
пенсии
арест
долги
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Многие считают, что пенсия - установленное государством пособие по старости, которое невозможно взыскать. Однако с него могут удерживать долги, но лишь в строго определенных пределах, рассказала агентству “Прайм” Зульфия Лайпанова, старший юрист Национальной юридической компании "Митра".“По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание (ст. 99 и 101 Ф3 "Об исполнительном производстве"). Однако закон строго ограничивает размер удержаний”, - пояснила она.Арест может распространяться на страховую и государственную пенсию по старости и инвалидности, накопительную пенсию, надбавки за выслугу лет и прочие доплаты. Не распространяется на выплаты по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам, компенсации по уходу за инвалидами.В большинстве случаев из пенсии можно списывать не более 50% — это касается долгов по кредитам, штрафам, коммунальным услугам и налогам. При долгах по алиментам и компенсациям за вред здоровью и потерю кормильца удержание может доходить до 70%.Но даже при наличии долгов закон гарантирует, что после удержаний должнику остается прожиточный минимум. Все, что выше этой суммы, могут списать, но меньше - нет. Законодатель специально прописал это ограничение, чтобы человек имел средства к существованию, пояснила Лайпанова.Иными словами:
общество , пенсии, арест, долги
Общество , Пенсии, арест, долги
02:02 03.12.2025
 
Юрист объяснила, могут ли приставы арестовать пенсию

Юрист Лайпанова объяснила, когда пенсию могут забрать за долги

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Многие считают, что пенсия - установленное государством пособие по старости, которое невозможно взыскать. Однако с него могут удерживать долги, но лишь в строго определенных пределах, рассказала агентству “Прайм” Зульфия Лайпанова, старший юрист Национальной юридической компании "Митра".
“По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание (ст. 99 и 101 Ф3 "Об исполнительном производстве"). Однако закон строго ограничивает размер удержаний”, - пояснила она.
Арест может распространяться на страховую и государственную пенсию по старости и инвалидности, накопительную пенсию, надбавки за выслугу лет и прочие доплаты. Не распространяется на выплаты по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам, компенсации по уходу за инвалидами.
В большинстве случаев из пенсии можно списывать не более 50% — это касается долгов по кредитам, штрафам, коммунальным услугам и налогам. При долгах по алиментам и компенсациям за вред здоровью и потерю кормильца удержание может доходить до 70%.
Но даже при наличии долгов закон гарантирует, что после удержаний должнику остается прожиточный минимум. Все, что выше этой суммы, могут списать, но меньше - нет. Законодатель специально прописал это ограничение, чтобы человек имел средства к существованию, пояснила Лайпанова.
Иными словами:
  • Если пенсия ниже или равна прожиточному минимуму, удержания должны быть 0%, какими бы не были долги;
  • Если пенсия немного выше прожиточного минимума — могут удерживать только ту часть, что превышает прожиточный минимум, заключила юрист.
 
