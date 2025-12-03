https://1prime.ru/20251203/pensiya-864888034.html

Юрист объяснила, могут ли приставы арестовать пенсию

Юрист объяснила, могут ли приставы арестовать пенсию - 03.12.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила, могут ли приставы арестовать пенсию

Многие считают, что пенсия - установленное государством пособие по старости, которое невозможно взыскать. Однако с него могут удерживать долги, но лишь в строго | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T02:02+0300

2025-12-03T02:02+0300

2025-12-03T02:02+0300

общество

пенсии

арест

долги

https://cdnn.1prime.ru/img/82671/55/826715504_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_18404e8104e6f34f925bf0b510f09c60.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Многие считают, что пенсия - установленное государством пособие по старости, которое невозможно взыскать. Однако с него могут удерживать долги, но лишь в строго определенных пределах, рассказала агентству “Прайм” Зульфия Лайпанова, старший юрист Национальной юридической компании "Митра".“По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание (ст. 99 и 101 Ф3 "Об исполнительном производстве"). Однако закон строго ограничивает размер удержаний”, - пояснила она.Арест может распространяться на страховую и государственную пенсию по старости и инвалидности, накопительную пенсию, надбавки за выслугу лет и прочие доплаты. Не распространяется на выплаты по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам, компенсации по уходу за инвалидами.В большинстве случаев из пенсии можно списывать не более 50% — это касается долгов по кредитам, штрафам, коммунальным услугам и налогам. При долгах по алиментам и компенсациям за вред здоровью и потерю кормильца удержание может доходить до 70%.Но даже при наличии долгов закон гарантирует, что после удержаний должнику остается прожиточный минимум. Все, что выше этой суммы, могут списать, но меньше - нет. Законодатель специально прописал это ограничение, чтобы человек имел средства к существованию, пояснила Лайпанова.Иными словами:

https://1prime.ru/20251119/pensiya-864710525.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , пенсии, арест, долги