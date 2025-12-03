https://1prime.ru/20251203/peregovory-865163585.html
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией
Американские политики, поддерживающие Украину, препятствуют мирному урегулированию с Россией, сообщает The American Conservative. | 03.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Американские политики, поддерживающие Украину, препятствуют мирному урегулированию с Россией, сообщает The American Conservative."Пока Белый дом старается договориться о прекращении многолетнего опосредованного конфликта на Украине, элита конгресса, элементы "глубинного государства" и их подельники в корпоративных СМИ трудятся сверхурочно и работают не покладая рук, пытаясь сорвать усилия Трампа", — говорится в публикации.Автор подчеркнул, что президент США выполняет свои предвыборные обещания, предлагая план по разрешению военного конфликта в Украине.Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов.По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией
TAC: американские элиты срывают усилия Трампа по миру на Украине