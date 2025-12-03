Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/peregovory-865163585.html
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией
Американские политики, поддерживающие Украину, препятствуют мирному урегулированию с Россией, сообщает The American Conservative. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T12:27+0300
2025-12-03T12:27+0300
мировая экономика
украина
сша
юрий ушаков
владимир путин
the american conservative
рфпи
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Американские политики, поддерживающие Украину, препятствуют мирному урегулированию с Россией, сообщает The American Conservative."Пока Белый дом старается договориться о прекращении многолетнего опосредованного конфликта на Украине, элита конгресса, элементы "глубинного государства" и их подельники в корпоративных СМИ трудятся сверхурочно и работают не покладая рук, пытаясь сорвать усилия Трампа", — говорится в публикации.Автор подчеркнул, что президент США выполняет свои предвыборные обещания, предлагая план по разрешению военного конфликта в Украине.Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов.По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.
https://1prime.ru/20251203/vystuplenie-865158914.html
https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865139436.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_6a50b99ac40edcf4682e9ff25a1c57ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, юрий ушаков, владимир путин, the american conservative, рфпи, стив уиткофф
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, The American Conservative, РФПИ, Стив Уиткофф
12:27 03.12.2025
 
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией

TAC: американские элиты срывают усилия Трампа по миру на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Американские политики, поддерживающие Украину, препятствуют мирному урегулированию с Россией, сообщает The American Conservative.
"Пока Белый дом старается договориться о прекращении многолетнего опосредованного конфликта на Украине, элита конгресса, элементы "глубинного государства" и их подельники в корпоративных СМИ трудятся сверхурочно и работают не покладая рук, пытаясь сорвать усилия Трампа", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе громко высказались после выступления Путина
10:35
Автор подчеркнул, что президент США выполняет свои предвыборные обещания, предлагая план по разрешению военного конфликта в Украине.
Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов.
По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Очень смешно". На Западе узнали, что случилось с Макроном из-за Зеленского
Вчера, 18:39
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАЮрий УшаковВладимир ПутинThe American ConservativeРФПИСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала