Песков прокомментировал желание ЕС полностью отказаться от российского газа

Если Европа откажется от газа РФ, то она будет зависеть от газа, который будет гораздо дороже российского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Если Европа откажется от газа РФ, то она будет зависеть от газа, который будет гораздо дороже российского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами значительно дороже, чем российский газ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа больше не будет зависеть от российского газа.

