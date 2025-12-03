https://1prime.ru/20251203/peskov-865164736.html
Песков прокомментировал желание ЕС полностью отказаться от российского газа
Песков прокомментировал желание ЕС полностью отказаться от российского газа - 03.12.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал желание ЕС полностью отказаться от российского газа
Если Европа откажется от газа РФ, то она будет зависеть от газа, который будет гораздо дороже российского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T13:00+0300
2025-12-03T13:00+0300
2025-12-03T13:00+0300
энергетика
газ
россия
европа
рф
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Если Европа откажется от газа РФ, то она будет зависеть от газа, который будет гораздо дороже российского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами значительно дороже, чем российский газ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа больше не будет зависеть от российского газа.
https://1prime.ru/20251203/rossiya--865163902.html
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_bfad7a66c53bfdebdf965e059e8790ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, европа, рф, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, РФ, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен
Песков прокомментировал желание ЕС полностью отказаться от российского газа
Песков: Европа будет зависеть от газа, который будет дороже российского