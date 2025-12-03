https://1prime.ru/20251203/peskov-865164879.html

Песков прокомментировал заявление фон дер Ляйен по российскому газу

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Переход Европы на дорогие источники энергии взамен российскому газу ускорит потерю лидирующего потенциала экономики ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Таким образом, Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и для понижения конкурентоспособности Европы. Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономики своего лидирующего потенциала", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на объявление главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен решения о том, что Европа больше не будет зависеть от российского газа.

