https://1prime.ru/20251203/prava-865171767.html

Комитет Госдумы поддержал в I чтении проект о регулировании ценных бумаг

Комитет Госдумы поддержал в I чтении проект о регулировании ценных бумаг - 03.12.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал в I чтении проект о регулировании ценных бумаг

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который распространяет механизмы регулирования... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T17:08+0300

2025-12-03T17:08+0300

2025-12-03T17:09+0300

экономика

финансы

россия

рф

анатолий аксаков

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который распространяет механизмы регулирования ценных бумаг на цифровые права - в частности, вводит по ним аналогичные ограничения и защитные механизмы для инвесторов. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на создание условий для обеспечения ликвидности цифровых прав и прозрачности их ценообразования в России. Законопроект распространяет регулирование брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на агентирование и доверительное управление цифровыми правами. При этом для клиентов будут применяться все имеющиеся защитные механизмы, чтобы защитить их права и минимизировать риски злоупотреблений. Законопроект также включает цифровые права в перечень разрешенных активов для формирования паевых инвестиционных фондов. На цифровые права будет распространяться действующий в настоящее время механизм разделения функций по управлению и "безопасному хранению", осуществляемых управляющей компанией и спецдепозитарием соответственно. В отношении цифровых прав будут действовать все ограничения, применяемые к ценным бумагам. Кроме того, законопроект предусматривает установление правил нахождения цифровых финансовых активов в доверительном управлении как в информационной системе, так и в депозитарии, а также правил содействия депозитариев обладателям таких активов в получении выплат по ним. Реализация законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, создаст условия для повышения доверия инвесторов к рынку цифровых активов и его стабильного развития, а также обеспечит единообразие регулирования профессиональной деятельности на финансовом рынке. Правительство РФ поддерживает принятие законопроекта.

https://1prime.ru/20251201/ndfl-865094235.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, анатолий аксаков, госдума