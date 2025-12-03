Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал в I чтении проект о регулировании ценных бумаг - 03.12.2025
Комитет Госдумы поддержал в I чтении проект о регулировании ценных бумаг
Комитет Госдумы поддержал в I чтении проект о регулировании ценных бумаг - 03.12.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал в I чтении проект о регулировании ценных бумаг
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который распространяет механизмы регулирования... | 03.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который распространяет механизмы регулирования ценных бумаг на цифровые права - в частности, вводит по ним аналогичные ограничения и защитные механизмы для инвесторов. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на создание условий для обеспечения ликвидности цифровых прав и прозрачности их ценообразования в России. Законопроект распространяет регулирование брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на агентирование и доверительное управление цифровыми правами. При этом для клиентов будут применяться все имеющиеся защитные механизмы, чтобы защитить их права и минимизировать риски злоупотреблений. Законопроект также включает цифровые права в перечень разрешенных активов для формирования паевых инвестиционных фондов. На цифровые права будет распространяться действующий в настоящее время механизм разделения функций по управлению и "безопасному хранению", осуществляемых управляющей компанией и спецдепозитарием соответственно. В отношении цифровых прав будут действовать все ограничения, применяемые к ценным бумагам. Кроме того, законопроект предусматривает установление правил нахождения цифровых финансовых активов в доверительном управлении как в информационной системе, так и в депозитарии, а также правил содействия депозитариев обладателям таких активов в получении выплат по ним. Реализация законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, создаст условия для повышения доверия инвесторов к рынку цифровых активов и его стабильного развития, а также обеспечит единообразие регулирования профессиональной деятельности на финансовом рынке. Правительство РФ поддерживает принятие законопроекта.
17:08 03.12.2025 (обновлено: 17:09 03.12.2025)
 
Комитет Госдумы поддержал в I чтении проект о регулировании ценных бумаг

Комитет ГД одобрил распространение регулирования ценных бумаг на цифровые права

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который распространяет механизмы регулирования ценных бумаг на цифровые права - в частности, вводит по ним аналогичные ограничения и защитные механизмы для инвесторов.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на создание условий для обеспечения ликвидности цифровых прав и прозрачности их ценообразования в России.
Законопроект распространяет регулирование брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на агентирование и доверительное управление цифровыми правами. При этом для клиентов будут применяться все имеющиеся защитные механизмы, чтобы защитить их права и минимизировать риски злоупотреблений.
Законопроект также включает цифровые права в перечень разрешенных активов для формирования паевых инвестиционных фондов. На цифровые права будет распространяться действующий в настоящее время механизм разделения функций по управлению и "безопасному хранению", осуществляемых управляющей компанией и спецдепозитарием соответственно.
В отношении цифровых прав будут действовать все ограничения, применяемые к ценным бумагам. Кроме того, законопроект предусматривает установление правил нахождения цифровых финансовых активов в доверительном управлении как в информационной системе, так и в депозитарии, а также правил содействия депозитариев обладателям таких активов в получении выплат по ним.
Реализация законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, создаст условия для повышения доверия инвесторов к рынку цифровых активов и его стабильного развития, а также обеспечит единообразие регулирования профессиональной деятельности на финансовом рынке.
Правительство РФ поддерживает принятие законопроекта.
