Путин прибыл на форум "Мы вместе"
2025-12-03T14:25+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл на международный форум гражданского участия "Мы вместе", который проходит в национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках деловой программы пройдет более 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов. Также на форуме будут подведены итоги движения "Мы вместе" за пять лет, 60 россиянам будут вручены нагрудные знаки "Доброволец России". Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.
