Путин принял участие в акции "Елка желаний" - 03.12.2025
https://1prime.ru/20251203/putin--865168497.html
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
россия
общество
рф
владимир путин
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мы вместе" принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", передает корреспондент РИА Новости. Путин в среду прибыл на международный форум гражданского участия "Мы вместе", который проходит в национальном центре "Россия". Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
рф
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
15:03 03.12.2025
 
Путин принял участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мы вместе" принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл на международный форум гражданского участия "Мы вместе", который проходит в национальном центре "Россия". Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Заголовок открываемого материала