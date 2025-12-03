https://1prime.ru/20251203/putin--865168497.html
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Путин принял участие в акции "Елка желаний" - 03.12.2025, ПРАЙМ
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мы вместе" принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", передает корреспондент... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T15:03+0300
2025-12-03T15:03+0300
2025-12-03T15:03+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мы вместе" принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", передает корреспондент РИА Новости. Путин в среду прибыл на международный форум гражданского участия "Мы вместе", который проходит в национальном центре "Россия". Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
