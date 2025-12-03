https://1prime.ru/20251203/putin-865148752.html

Путин на встрече с Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям Европы в контексте Украины

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям Европы в контексте урегулирования ситуации на Украине, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков. ПереговорыПутина с американской делегацией в Кремле продлились почти пять часов. "Наш президент дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования (на Украине - ред.) были со стороны европейцев", - сказал Ушаков. Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой. В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

