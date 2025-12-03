https://1prime.ru/20251203/putin-865148752.html
Путин на встрече с Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям Европы в контексте Украины
Путин на встрече с Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям Европы в контексте Украины - 03.12.2025, ПРАЙМ
Путин на встрече с Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям Европы в контексте Украины
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям Европы в контексте... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T01:43+0300
2025-12-03T01:43+0300
2025-12-03T01:43+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
украина
москва
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865148752.jpg?1764715408
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям Европы в контексте урегулирования ситуации на Украине, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.
ПереговорыПутина с американской делегацией в Кремле продлились почти пять часов.
"Наш президент дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования (на Украине - ред.) были со стороны европейцев", - сказал Ушаков.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
сша
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, украина, москва, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, рфпи
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков, РФПИ
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям Европы в контексте урегулирования ситуации на Украине, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.
ПереговорыПутина с американской делегацией в Кремле продлились почти пять часов.
"Наш президент дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования (на Украине - ред.) были со стороны европейцев", - сказал Ушаков.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.