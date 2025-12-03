Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вызывает стыд". В Европе высказались о словах Путина о переговорах - 03.12.2025
https://1prime.ru/20251203/putin-865172959.html
"Вызывает стыд". В Европе высказались о словах Путина о переговорах
"Вызывает стыд". В Европе высказались о словах Путина о переговорах - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Вызывает стыд". В Европе высказались о словах Путина о переговорах
Пользователи издания Le Figaro отреагировали на высказывание российского президента Владимира Путина о попытках европейских стран мешать мирным инициативам... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T17:35+0300
2025-12-03T17:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Пользователи издания Le Figaro отреагировали на высказывание российского президента Владимира Путина о попытках европейских стран мешать мирным инициативам американского лидера Дональда Трампа. "Европейцы ставят палки в колеса перспективам возобновления торговли между Россией и США", — написал первый читатель."Происходящее вызывает стыд, похоже, не существует никакой мощной Европы", — отметил другой пользователь."А если европейским руководителям удастся сорвать эти инициативы? Тогда Россия, чьи вооруженные силы сейчас берут украинские "города-крепости" в Донбассе один за другим, увидит в этом возможность воспользоваться своим преимуществом, не настраивая против себя Трампа. Беспроигрышная ситуация...", — подчеркнул еще один комментатор.Во вторник вечером российский президент встретился в Кремле со специальным посланником Уиткоффом и зятем главы США, учредителем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. На мероприятии также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча длилась приблизительно пять часов. Ушаков отметил, что встреча прошла в конструктивном и полезном русле. Он добавил, что в ходе переговоров обсуждались ключевые положения американских предложений, касающихся мирного урегулирования на Украине, хотя окончательного согласия достичь не удалось.
17:35 03.12.2025
 

"Вызывает стыд". В Европе высказались о словах Путина о переговорах

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Пользователи издания Le Figaro отреагировали на высказывание российского президента Владимира Путина о попытках европейских стран мешать мирным инициативам американского лидера Дональда Трампа.
"Европейцы ставят палки в колеса перспективам возобновления торговли между Россией и США", — написал первый читатель.
"Происходящее вызывает стыд, похоже, не существует никакой мощной Европы", — отметил другой пользователь.
"А если европейским руководителям удастся сорвать эти инициативы? Тогда Россия, чьи вооруженные силы сейчас берут украинские "города-крепости" в Донбассе один за другим, увидит в этом возможность воспользоваться своим преимуществом, не настраивая против себя Трампа. Беспроигрышная ситуация...", — подчеркнул еще один комментатор.
Во вторник вечером российский президент встретился в Кремле со специальным посланником Уиткоффом и зятем главы США, учредителем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. На мероприятии также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча длилась приблизительно пять часов.
Ушаков отметил, что встреча прошла в конструктивном и полезном русле. Он добавил, что в ходе переговоров обсуждались ключевые положения американских предложений, касающихся мирного урегулирования на Украине, хотя окончательного согласия достичь не удалось.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕВРОПАДОНБАСССШАЮрий УшаковДональд ТрампРФПИВладимир ПутинLe Figaro
 
 
