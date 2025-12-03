https://1prime.ru/20251203/putin-865172959.html
"Вызывает стыд". В Европе высказались о словах Путина о переговорах
"Вызывает стыд". В Европе высказались о словах Путина о переговорах
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Пользователи издания Le Figaro отреагировали на высказывание российского президента Владимира Путина о попытках европейских стран мешать мирным инициативам американского лидера Дональда Трампа. "Европейцы ставят палки в колеса перспективам возобновления торговли между Россией и США", — написал первый читатель."Происходящее вызывает стыд, похоже, не существует никакой мощной Европы", — отметил другой пользователь."А если европейским руководителям удастся сорвать эти инициативы? Тогда Россия, чьи вооруженные силы сейчас берут украинские "города-крепости" в Донбассе один за другим, увидит в этом возможность воспользоваться своим преимуществом, не настраивая против себя Трампа. Беспроигрышная ситуация...", — подчеркнул еще один комментатор.Во вторник вечером российский президент встретился в Кремле со специальным посланником Уиткоффом и зятем главы США, учредителем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. На мероприятии также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча длилась приблизительно пять часов. Ушаков отметил, что встреча прошла в конструктивном и полезном русле. Он добавил, что в ходе переговоров обсуждались ключевые положения американских предложений, касающихся мирного урегулирования на Украине, хотя окончательного согласия достичь не удалось.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
