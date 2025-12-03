Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России заблокировали игровую площадку Roblox - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/roblox-865172447.html
В России заблокировали игровую площадку Roblox
В России заблокировали игровую площадку Roblox - 03.12.2025, ПРАЙМ
В России заблокировали игровую площадку Roblox
Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T17:29+0300
2025-12-03T17:47+0300
россия
технологии
общество
роскомнадзор
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*, заявили в ведомстве.В конце ноября Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Тогда же там уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов. "Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*", - сообщили в ведомстве. Россияне обнаружили сбой в работе платформе еще в среду утром. Так, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector, насчитывается почти 1,2 тысячи жалоб за последний час и более 12,5 тысячи жалоб за сутки. Днем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила в своем Telegram-канале, что Roblox, действительно, может быть заблокирован.*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
https://1prime.ru/20251203/downdetector-865163426.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:829:622_1920x0_80_0_0_206187cb604fafa91f039b579c90a6bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, общество , роскомнадзор, downdetector
РОССИЯ, Технологии, Общество , Роскомнадзор, Downdetector
17:29 03.12.2025 (обновлено: 17:47 03.12.2025)
 
В России заблокировали игровую площадку Roblox

Роскомнадзор заблокировал в России игровую площадку Roblox

Роскомнадзор
Роскомнадзор
Роскомнадзор. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*, заявили в ведомстве.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Тогда же там уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов.
"Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*", - сообщили в ведомстве.
Россияне обнаружили сбой в работе платформе еще в среду утром. Так, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector, насчитывается почти 1,2 тысячи жалоб за последний час и более 12,5 тысячи жалоб за сутки.
Днем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила в своем Telegram-канале, что Roblox, действительно, может быть заблокирован.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Молодой человек играет в компьютерную игру - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Россияне сообщили о сбое на игровой платформе Roblox
12:23
 
РОССИЯТехнологииОбществоРоскомнадзорDowndetector
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала