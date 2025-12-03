В России заблокировали игровую площадку Roblox
Роскомнадзор заблокировал в России игровую площадку Roblox
Роскомнадзор
Роскомнадзор. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*, заявили в ведомстве.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Тогда же там уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов.
"Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*", - сообщили в ведомстве.
Россияне обнаружили сбой в работе платформе еще в среду утром. Так, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector, насчитывается почти 1,2 тысячи жалоб за последний час и более 12,5 тысячи жалоб за сутки.
Днем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила в своем Telegram-канале, что Roblox, действительно, может быть заблокирован.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено