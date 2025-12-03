https://1prime.ru/20251203/rossija-865147400.html

День юриста отмечают в России

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. День юриста отмечают в России в среду, это праздник всех юристов независимо от сферы их деятельности: адвокатов, прокуроров, судей, ученых, нотариусов и так далее. Указ о введении праздника был подписан в феврале 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным. До этого существовали лишь праздники для отдельных категорий юристов, например, День работника прокуратуры, День российской адвокатуры, День судебного пристава. В этом году в России впервые отметили День работника суда. В честь праздника в Колонном зале Дома Союзов состоится церемония вручения премии "Юрист года". Это высшая юридическая премия России, она учреждена в 2009 году. Премию "Юрист года" вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки. В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России, премия будет вручаться в следующих номинациях: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства", "Юридическое образование и воспитание". В 2025 году учреждена специальная номинация "За особый вклад в развитие государства и права".

2025

