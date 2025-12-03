https://1prime.ru/20251203/rossija-865147627.html

В России отмечают День атомного ледокольного флота

В России отмечают День атомного ледокольного флота

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Россия успешно развивает свой атомный ледокольный флот, необходимый для дальнейшего освоения Арктики - за последние годы страна вышла на небывалый темп строительства атомоходов, какого не было даже во времена СССР, причем новые суда сооружаются исключительно на основе собственных технологий, и в год 80-летия отечественной атомной отрасли строители ледоколов добились знаковых достижений. В среду в России отмечается День атомного ледокольного флота. Дата 3 декабря была выбрана потому, что в этот день в 1959 году подняли государственный флаг СССР на первом в мире атомном ледоколе "Ленин". Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота России. В настоящее время Россия - единственная страна в мире, обладающая атомным ледокольным флотом и способная вести серийное строительство мощных, надежных атомных ледоколов. Без современных ледоколов невозможно решение многих социально-экономических задач, которые стоят перед Россией в Арктике. Это включает в себя развитие Крайнего Севера, реализацию нефтегазового потенциала арктического шельфа России, проведение геолого-разведочных работ по исследованию арктических шельфовых районов, обустройство месторождений и всей обслуживающей инфраструктуры, а также эффективную эксплуатацию и вывоз добытой продукции. УНИКАЛЬНЫЕ АТОМОХОДЫ Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой, в этом огромная заслуга отечественных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных профессий, говорил президент РФ Владимир Путин в ноябре в ходе торжественной церемонии закладки на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге нового серийного универсального атомного ледокола "Сталинград". Новый атомоход, как ожидается, начнет проводки судов по Северному морскому пути (СМП) в 2030 году. Российское государство будет и дальше, несмотря на все текущие сложности и вызовы, наращивать возможности своего ледокольного флота на базе собственных технологий, развивать отечественное судостроение, создавать прорывные научно-технологические заделы, все планы будут выполнены, подчеркивал Путин. Глава государства отмечал, что многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере атомного ледокольного флота. В мае 2025 года Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" не позднее 2026 года принять решение о начале строительства двух новых, серийных, универсальных атомных ледоколов. "Сталинград" станет седьмым универсальным атомным ледоколом проекта 22220, который будет построен по заказу "Росатома". В составе российского атомного флота уже эксплуатируются четыре универсальных атомных ледокола этого проекта – "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия", на "Балтийском заводе" по плану строятся ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". Сообщалось, что "Чукотку" планируется сдать "Росатому" в 2026 году, а "Ленинград" - в 2028-м. Помимо атомоходов проекта 22220, атомный ледокольный флот РФ имеет на своем балансе атомные ледоколы предыдущих поколений "Ямал", "Вайгач", "Таймыр" и "50 лет Победы". Атомоход "Якутия" вышел в свой первый рейс в нынешнем году. Таким образом, впервые за историю развития Северного морского пути восемь атомных ледоколов встают на маршруты, отмечал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Россия сейчас строит столько атомных ледоколов, сколько не строил Советский Союз в свои самые "тучные" годы, отмечал Лихачев. РЕАКТОРЫ-"БОГАТЫРИ" Что касается передовых атомоходов проекта 22220, то они оснащены разработанными в России, не имеющими аналогов в мире интегральными реакторными установками РИТМ-200, основное преимущество которых – компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов, ломая лед толщиной до трех метров. При строительстве ледоколов проекта 22220 использованы инновационные решения, реализованные в России в XXI веке, и которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками. Параллельно в РФ строится сверхмощный атомный ледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер", который станет единственным в мире ледоколом, способным колоть четырехметровые льды. После ввода в эксплуатацию этот атомоход обеспечит круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. "Росатом" в 2025 году изготовил комплект судовых реакторных установок РИТМ-400 для ледокола "Россия". Каждому из двух реакторов дали имена былинных русских богатырей – "Илья Муромец" и "Добрыня Никитич". В целом по итогам 2025 года предприятиями машиностроительного дивизиона "Росатома" изготовлены 12 реакторных установок серии РИТМ для атомного ледокольного флота России. Благодаря развитию фундаментальных знаний об Арктике, отечественным научным и технологическим достижениям, к числу которых можно отнести и создание мощного атомного ледокольного флота, Россия и сегодня решает задачи обеспечения национального присутствия и защиты национальных интересов в Арктике, создавая надежную основу для будущего развития страны, подчеркивал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Второго декабря Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения имени Крылова для координации научных исследований в сфере морской техники. Этот центр должен стать фундаментом для разработки новых передовых технологий, в том числе для атомных ледоколов, говорил ранее Патрушев. В мае "Росатом" открыл в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге тренажер по управлению универсальным атомным ледоколом проекта 22220. Он имитирует не только расположение и размер панели управления, но и тактильные ощущения оператора судна в соответствии с реальным прототипом. Мониторы, отображающие вид из иллюминаторов во время движения судна, создают эффект полного погружения в реальный процесс вождения. Тренажер основан на базе новейшей модели поведения судна во льдах с учетом полного перечня типов и характеристик льдов различного типа. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА У ШТУРВАЛА Без преувеличения историческое для атомного ледокольного флота событие произошло в 2025 году - капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, и это первый случай, когда у штурвала атомохода встала женщина. О назначении Старовойтовой было объявлено 20 августа на проходившей в Нижнем Новгороде грандиозной многотысячной торжественной церемонии в честь 80-летия российской атомной отрасли. Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном. В кулуарах церемонии Старовойтова в беседе с журналистами назвала свое назначение величайшим доверием и огромной ответственностью. Тогда же она призналась, что ее часто называют очень похожей на капитана - главную героиню известного лирического советского художественного фильма "Берегите женщин" на тему мореходства. Молодые девушки вдохновляются примером Марины Старовойтовой и мечтают сами стать капитанами атомного ледокола, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко в дни "Мировой атомной недели" - глобального международного форума, прошедшего в конце сентября в Москве.

