День атомного ледокольного флота в России

2025-12-03T00:49+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865147847.jpg?1764712148

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. День атомного ледокольного флота отмечается в России в среду. Ниже приводится справочная информация. 3 декабря отмечается День атомного ледокольного флота России. В этот день в 1959 году был поднят государственный флаг СССР на первом в мире атомном ледоколе, который получил название "Ленин". Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота России. Атомоход "Ленин" создавался для обеспечения судоходства в холодных морях Северного Ледовитого океана, по которым проходит Северный морской путь (СМП) – главная морская коммуникация России в Арктике, соединяющая европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Эти моря имеют сезонный ледяной покров, а некоторые их части бывают покрыты льдом в течение всего года. До 1960-х годов продолжительность навигации в Северном Ледовитом океане составляла два-четыре месяца, как правило, с помощью дизельных ледоколов, которые имели небольшую мощность энергетических установок, не позволяющую им форсировать тяжелые льды ранней весной и поздней осенью. Кроме того, запаса топлива дизельным ледоколам хватало максимум на месяц хода, что было недостаточно для северной навигации, а дозаправка в условиях тяжелых льдов практически невозможна. Требовались суда, которые могли бы сопровождать караваны на протяжении всей навигации. Ими стали атомные ледоколы – суда с ядерной энергетической установкой, обладающие практически неограниченной автономностью плавания, способностью длительно поддерживать высокую скорость хода. Также с атомным двигателем многократно возрастала мощность ледокола, что позволяло проходить более толстые льды. Решение о строительстве первого атомного ледокола было принято 28 ноября 1953 года постановлением Совета Министров СССР, его закладка состоялась 24 августа 1956 года на стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде (ныне АО "Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург). 5 декабря 1957 года ледокол, получивший имя "Ленин", был спущен на воду, где производилась его достройка. 3 декабря 1959 года ледокол вошел в строй и был передан в опытную эксплуатацию. В его создании принимали участие около 500 предприятий страны. Работа ледокола подтвердила высокую эффективность использования ядерной энергии на судах ледокольного флота. С 1971 по 1992 год на Балтийском заводе имени Г.К. Орджоникидзе (ныне АО "Балтийский завод") в Ленинграде были построены атомные ледоколы "Арктика", "Сибирь", "Россия", "Советский Союз" и "Ямал". С 1982 по 1988 год на Керченском судостроительном заводе "Залив" имени Б.Е. Бутомы был создан лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть". Атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач" строились по заказу СССР на судостроительной верфи компании "Вяртсиля Морская Техника" (Wärtsilä Marine) в Финляндии с 1985 по 1988 год. По контракту должны были быть построены корпуса ледоколов, а энергодвигательные установки и прочее оборудование для судов изготавливали и устанавливали на предприятиях СССР. "Таймыр" был принят в эксплуатацию 30 июня 1989 года, а "Вайгач" – 25 июля 1990 года. Благодаря уменьшенной осадке они могли обслуживать суда, следующие по Северному морскому пути с заходом в устья сибирских рек. В 1989 году на Балтийском заводе был заложен еще один атомный ледокол, получивший первоначальное название "Урал". Спуск судна на воду состоялся в 1993 году. Затем в связи с экономическим кризисом в стране финансирование строительства атомохода было прекращено. Работы на нем возобновились лишь в конце 1990-х годов. Ледокол был введен в эксплуатацию в марте 2007 года под названием "50 лет Победы". Атомоходы позволили освоить новые трассы плавания и проводку судов по высокоширотным и приполюсным маршрутам, в 1970-1980-х годах значительно расширить сроки арктической навигации на всем протяжении Северного морского пути, а в западном районе Арктики – обеспечить работу флота в круглогодовом режиме. В 1961 году атомоход "Ленин" впервые произвел доставку и высадку зимовщиков на льдину, обеспечив организацию дрейфующей полярной станции "Северный полюс – 10". В 1977 году атомоход "Арктика" впервые в мире в активном плавании достиг географической точки Северного полюса. В 1983 году экипажу "Арктики" удалось предотвратить тяжелые последствия аномально сложной навигации в восточном районе Северного морского пути, благодаря чему были спасены замерзавшие суда и их экипажи, а также своевременно доставлены на побережье заявленные грузы. Экипаж атомохода "Россия" первым совершил в 1990 году рейс с туристами на Северный полюс. В дальнейшем такие рейсы стали регулярными в течение летнего сезона и осуществлялись на атомоходах "Советский Союз", "Ямал", а позже на атомоходе "50 лет Победы". Благодаря атомному ледоколу "Россия" в 2007 году впервые был установлен флаг России на дне Северного Ледовитого океана, в точке полюса. Без российских атомных ледоколов не обходится ни одна сложная экспедиция. В 2004 году атомный ледокол "Советский Союз" совместно со шведским дизельным ледоколом "Oден" обеспечивал ледовую безопасность буровых работ на Северном полюсе. В 2007 году атомный ледокол "Россия" помогал в проведении работ на глубоководных аппаратах "Мир". В настоящее время Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, использующим ядерные технологии для решения задач обеспечения национального присутствия в Арктическом регионе. Он находится в управлении ФГУП "Атомфлот" (предприятие "Росатома"), которое осуществляет ледокольное обеспечение арктических углеводородных проектов; организует ледокольную проводку судов в акватории СМП и в замерзающие порты РФ и др. Возможность надводного судоходства в многолетних льдах позволяет России обеспечивать присутствие кораблей ВМФ и снабжение военных объектов в Арктике. В последние десять лет осуществляется модернизация военной инфраструктуры в этом регионе. Минобороны возводит на удаленных северных островах базы, аэродромы и опорные пункты. В этом ему помогает атомный ледокольный флот. Значение арктических акваторий для внутренних нужд России в ближайшее время будет только возрастать, что уже находит подтверждение статистикой. По итогам 2024 года, объем грузовых перевозок по Северному морскому пути стал рекордным. За 12 месяцев грузопоток составил 37,9 миллиона тонн, что превышает предыдущий рекордный результат 2023 года более чем на 1,6 миллиона тонн. В 2025 году объем перевозок по Севморпути сохраняется на уровне 2024 года. Северный морской путь стал не только кратчайшим водным путем между Европейской Россией и Дальним Востоком, но и уникальным трансконтинентальным маршрутом, представляющим значительный интерес для экономики многих стран мира. Атомный флот РФ принадлежит государству. В СССР атомные ледоколы были приписаны к Мурманскому морскому пароходству. В Мурманске была создана специальная база для атомных ледоколов, где они ремонтировались, перегружали ядерное топливо. Из нее со временем выросло предприятие "Атомфлот". После распада СССР, в начале 1990-х годов атомный ледокольный флот России был передан в доверительное управление только что акционировавшемуся Мурманскому морскому пароходству. В 2008 году Федеральное государственное унитарное предприятие "Атомфлот" вошло в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ему были переданы суда с ядерной энергетической установкой и суда атомного технологического обслуживания. ФГУП "Атомфлот", базирующееся в двух километрах от северной границы Мурманска, предназначено для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. Первые построенные атомоходы, выработавшие свой технический ресурс, постепенно выводятся из эксплуатации ("Ленин" в 1989 году, "Сибирь" в 1992 году, "Арктика" в 2008 году, "Россия" в 2013 году). В 2017 году было принято решение утилизировать атомоход "Советский Союз", хотя ранее предполагалось продлить ресурс его реакторной установки еще на 20 лет. Сообщалось также, что лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" будет заменен другим судном по причине исчерпания ресурса. На остальных атомных ледоколах, построенных в советское время, были выполнены работы по продлению срока эксплуатации реакторных установок. В апреле 2021 года ресурс эксплуатации ледоколов "Таймыр" и "Вайгач" был продлен на 35 тысяч часов до 235 тысяч часов, что означает, что в зависимости от интенсивности эксплуатации корабли могут безопасно плавать до 2027-2028 годов. Срок эксплуатации атомного ледокола "Ямал" был увеличен до 200 тысяч часов и продлен до 2028 года. Завершение эксплуатации атомного ледокола "50 лет Победы" отнесено за 2035 год. Вместо выбывающих атомоходов с 2013 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220. Они имеют, кроме ядерной установки, электродвигательные системы, что значительно удешевляет эксплуатацию судна и облегчает работу экипажа. Реакторы работают не только на паровые турбины, которые в свою очередь вращают гребные валы, они выступают в роли электростанций, подающих ток всем потребителям судна, в том числе и двигателям. И этим они отличаются от ледоколов предыдущего поколения. Ледоколы проекта 22220 могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Двухосадочная конструкция атомоходов с регулируемой глубиной погружения позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" был спущен на воду в 2016 году, а в 2020 году на нем прошла торжественная церемония поднятия государственного флага РФ. В декабре 2021 года был передан в эксплуатацию первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". В ноябре 2022 года подняли российский флаг на втором серийном атомном ледоколе "Урал". В апреле 2025 года был передан флоту атомный ледокол "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", "Сталинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев". На судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке ведется строительство сверхмощного головного атомного ледокола проекта 10510 "Россия" (в прошлом - "Лидер"). Судно должно быть готово к 2030 году. Без современных ледоколов невозможно решение многих социально-экономических задач, которые стоят перед Россией в Арктике. Это включает в себя развитие Крайнего Севера, реализацию нефтегазового потенциала арктического шельфа России, проведение геолого-разведочных работ по исследованию арктических шельфовых районов, обустройство месторождений и всей обслуживающей инфраструктуры, а также эффективную эксплуатацию и вывоз добытой продукции.

