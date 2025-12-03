https://1prime.ru/20251203/rossija-865149307.html

СМИ: Россия передала ООН свидетельства убийства мирных жителей в Волчанске

СМИ: Россия передала ООН свидетельства убийства мирных жителей в Волчанске

СМИ: Россия передала ООН свидетельства убийства мирных жителей в Волчанске

Россия передала свидетельства убийства ВСУ мирных жителей Волчанска и Красноармейска в ООН и ОБСЕ, пишут "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД | 03.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Россия передала свидетельства убийства ВСУ мирных жителей Волчанска и Красноармейска в ООН и ОБСЕ, пишут "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. "Москва передала свидетельства убийства мирных жителей украинскими военными в Волчанске и Красноармейске в Совбез ООН и ОБСЕ", - сообщила газета со ссылкой на Мирошника. "Однозначно, мы это и делаем. То есть сейчас наши представители, по крайней мере, в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ, на форуме по безопасности ОБСЕ располагают этими данными", - приводит издание слова посла МИД РФ. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.

