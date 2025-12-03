https://1prime.ru/20251203/rossija-865149307.html
СМИ: Россия передала ООН свидетельства убийства мирных жителей в Волчанске
СМИ: Россия передала ООН свидетельства убийства мирных жителей в Волчанске - 03.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: Россия передала ООН свидетельства убийства мирных жителей в Волчанске
Россия передала свидетельства убийства ВСУ мирных жителей Волчанска и Красноармейска в ООН и ОБСЕ, пишут "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T02:07+0300
2025-12-03T02:07+0300
2025-12-03T02:30+0300
общество
россия
экономика
красноармейск
рф
харьковская область
владимир путин
дмитрий песков
обсе
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865149307.jpg?1764718227
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Россия передала свидетельства убийства ВСУ мирных жителей Волчанска и Красноармейска в ООН и ОБСЕ, пишут "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. "Москва передала свидетельства убийства мирных жителей украинскими военными в Волчанске и Красноармейске в Совбез ООН и ОБСЕ", - сообщила газета со ссылкой на Мирошника. "Однозначно, мы это и делаем. То есть сейчас наши представители, по крайней мере, в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ, на форуме по безопасности ОБСЕ располагают этими данными", - приводит издание слова посла МИД РФ. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
красноармейск
рф
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, красноармейск, рф, харьковская область, владимир путин, дмитрий песков, обсе, оон, мид рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, Красноармейск, РФ, Харьковская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ОБСЕ, ООН, МИД РФ
СМИ: Россия передала ООН свидетельства убийства мирных жителей в Волчанске
"Известия": Россия передала в ООН свидетельства убийства ВСУ мирных жителей Волчанска
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Россия передала свидетельства убийства ВСУ мирных жителей Волчанска и Красноармейска в ООН и ОБСЕ, пишут "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Москва передала свидетельства убийства мирных жителей украинскими военными в Волчанске и Красноармейске в Совбез ООН и ОБСЕ", - сообщила газета со ссылкой на Мирошника.
"Однозначно, мы это и делаем. То есть сейчас наши представители, по крайней мере, в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ, на форуме по безопасности ОБСЕ располагают этими данными", - приводит издание слова посла МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.