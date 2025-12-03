https://1prime.ru/20251203/rossiya--865163902.html

Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан

Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан - 03.12.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан

За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок газа и нефти из России в Узбекистан, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T12:33+0300

2025-12-03T12:33+0300

2025-12-03T12:33+0300

энергетика

россия

газ

узбекистан

ташкент

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

ТАШКЕНТ, 3 дек - ПРАЙМ. За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок газа и нефти из России в Узбекистан, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев. В Ташкенте в среду проводится 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ходжаев - сопредседатель комиссии. "За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок российского газа, нефти в Узбекистан, а также совместных проектов по геологоразведке, переработке сырья", - сказал он. Ходжаев отметил, что российская сторона нарастила экспорт нефти в Узбекистан, "а в газовой сфере действует соглашение".

https://1prime.ru/20251203/uzbekistan--865162050.html

узбекистан

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, узбекистан, ташкент