Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251203/rossiya--865163902.html
Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан
Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан - 03.12.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан
За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок газа и нефти из России в Узбекистан, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T12:33+0300
2025-12-03T12:33+0300
энергетика
россия
газ
узбекистан
ташкент
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек - ПРАЙМ. За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок газа и нефти из России в Узбекистан, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев. В Ташкенте в среду проводится 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ходжаев - сопредседатель комиссии. "За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок российского газа, нефти в Узбекистан, а также совместных проектов по геологоразведке, переработке сырья", - сказал он. Ходжаев отметил, что российская сторона нарастила экспорт нефти в Узбекистан, "а в газовой сфере действует соглашение".
https://1prime.ru/20251203/uzbekistan--865162050.html
узбекистан
ташкент
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, узбекистан, ташкент
Энергетика, РОССИЯ, Газ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент
12:33 03.12.2025
 
Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан

Вице-премьер Узбекистана Ходжаев заявил о росте поставок нефти и газа из России

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 3 дек - ПРАЙМ. За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок газа и нефти из России в Узбекистан, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев.
В Ташкенте в среду проводится 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ходжаев - сопредседатель комиссии.
"За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок российского газа, нефти в Узбекистан, а также совместных проектов по геологоразведке, переработке сырья", - сказал он.
Ходжаев отметил, что российская сторона нарастила экспорт нефти в Узбекистан, "а в газовой сфере действует соглашение".
Флаг Узбекистана
Узбекистан рассчитывает нарастить товарооборот с Россией, заявил Ходжаев
11:47
 
ЭнергетикаРОССИЯГазУЗБЕКИСТАНТашкент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала