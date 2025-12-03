https://1prime.ru/20251203/rossiya--865163902.html
Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан
Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан - 03.12.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки газа и нефти в Узбекистан
За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок газа и нефти из России в Узбекистан, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев. | 03.12.2025, ПРАЙМ
ТАШКЕНТ, 3 дек - ПРАЙМ. За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок газа и нефти из России в Узбекистан, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев. В Ташкенте в среду проводится 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ходжаев - сопредседатель комиссии. "За последние годы достигнут ощутимый прогресс в расширении поставок российского газа, нефти в Узбекистан, а также совместных проектов по геологоразведке, переработке сырья", - сказал он. Ходжаев отметил, что российская сторона нарастила экспорт нефти в Узбекистан, "а в газовой сфере действует соглашение".
