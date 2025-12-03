Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине - 03.12.2025
"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине
"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине
Как отмечает британский обозреватель Оуэн Мэттьюз в своей публикации для Telegraph, президент России Владимир Путин будет определять условия мирного соглашения... | 03.12.2025
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Как отмечает британский обозреватель Оуэн Мэттьюз в своей публикации для Telegraph, президент России Владимир Путин будет определять условия мирного соглашения с Украиной, поскольку Россия одерживает победу в текущем конфликте. "Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что он выигрывает войну. Никакие возмущенные протесты главы МИД ЕС Каи Каллас не изменят этого жестокого факта", — написал он.Мэттьюз указывает, что попытки Каи Каллас в начале года получить от стран Евросоюза 40 миллиардов евро для помощи Киеву почти не увенчались успехом и усложнили ситуацию для Владимира Зеленского. "Владимир Зеленский впервые лишился доверия, денег и людей", — делает вывод автор. В понедельник руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что современная ситуация не позволяет вести переговоры с Россией в интересах Евросоюза. Ранее администрация США объявила о разработке плана по урегулированию украинского конфликта, но уточнила, что пока не будет раскрывать его детали, поскольку работа над ним продолжается. В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для диалога и продолжает обсуждения на платформе в Анкоридже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев должен принять решение о начале переговоров, так как пространство для принятия решений этим режимом сокращается в силу наступательных операций российских войск. Он добавил, что принуждение Киева к мирному решению — это необходимая мера, и продолжение конфликта для Украины бессмысленно и опасно.
"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине

Telegraph: Путин будет определять условия мира на Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Как отмечает британский обозреватель Оуэн Мэттьюз в своей публикации для Telegraph, президент России Владимир Путин будет определять условия мирного соглашения с Украиной, поскольку Россия одерживает победу в текущем конфликте.
"Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что он выигрывает войну. Никакие возмущенные протесты главы МИД ЕС Каи Каллас не изменят этого жестокого факта", — написал он.
На Западе раскритиковали Каллас за выпад в адрес России
1 декабря, 17:32
Мэттьюз указывает, что попытки Каи Каллас в начале года получить от стран Евросоюза 40 миллиардов евро для помощи Киеву почти не увенчались успехом и усложнили ситуацию для Владимира Зеленского.
"Владимир Зеленский впервые лишился доверия, денег и людей", — делает вывод автор.
В понедельник руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что современная ситуация не позволяет вести переговоры с Россией в интересах Евросоюза.
Бельгия все еще против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас
1 декабря, 11:05
Ранее администрация США объявила о разработке плана по урегулированию украинского конфликта, но уточнила, что пока не будет раскрывать его детали, поскольку работа над ним продолжается.
В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для диалога и продолжает обсуждения на платформе в Анкоридже.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев должен принять решение о начале переговоров, так как пространство для принятия решений этим режимом сокращается в силу наступательных операций российских войск. Он добавил, что принуждение Киева к мирному решению — это необходимая мера, и продолжение конфликта для Украины бессмысленно и опасно.
Каллас захотела сократить российские вооруженные силы
27 ноября, 02:52
 
Заголовок открываемого материала