https://1prime.ru/20251203/rossiya-865152252.html

"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине

"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине - 03.12.2025, ПРАЙМ

"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине

Как отмечает британский обозреватель Оуэн Мэттьюз в своей публикации для Telegraph, президент России Владимир Путин будет определять условия мирного соглашения... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T07:12+0300

2025-12-03T07:12+0300

2025-12-03T07:12+0300

переговоры

мировая экономика

украина

киев

сша

кая каллас

владимир путин

владимир зеленский

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_0:174:3259:2007_1920x0_80_0_0_b16a8ecc61348c761b5d1e4f69468d6e.jpg

МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Как отмечает британский обозреватель Оуэн Мэттьюз в своей публикации для Telegraph, президент России Владимир Путин будет определять условия мирного соглашения с Украиной, поскольку Россия одерживает победу в текущем конфликте. "Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что он выигрывает войну. Никакие возмущенные протесты главы МИД ЕС Каи Каллас не изменят этого жестокого факта", — написал он.Мэттьюз указывает, что попытки Каи Каллас в начале года получить от стран Евросоюза 40 миллиардов евро для помощи Киеву почти не увенчались успехом и усложнили ситуацию для Владимира Зеленского. "Владимир Зеленский впервые лишился доверия, денег и людей", — делает вывод автор. В понедельник руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что современная ситуация не позволяет вести переговоры с Россией в интересах Евросоюза. Ранее администрация США объявила о разработке плана по урегулированию украинского конфликта, но уточнила, что пока не будет раскрывать его детали, поскольку работа над ним продолжается. В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для диалога и продолжает обсуждения на платформе в Анкоридже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев должен принять решение о начале переговоров, так как пространство для принятия решений этим режимом сокращается в силу наступательных операций российских войск. Он добавил, что принуждение Киева к мирному решению — это необходимая мера, и продолжение конфликта для Украины бессмысленно и опасно.

https://1prime.ru/20251201/kallas-865101563.html

https://1prime.ru/20251201/aktivy-865091517.html

https://1prime.ru/20251127/kallas-864976129.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

переговоры, мировая экономика, украина, киев, сша, кая каллас, владимир путин, владимир зеленский, ес, мид