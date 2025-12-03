https://1prime.ru/20251203/rossiya-865166837.html

Google оштрафовали на миллионы рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда г. Москвы корпорации Google LLC назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Роскомнадзор составил протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещённый контент.

