В России безработица в октябре осталась на уровне сентября

03.12.2025

Безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.

экономика

общество

рф

росстат

роструд

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в РФ неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен в августе - на уровне 2,1%. Однако в сентябре она выросла до 2,2%. "В октябре 2025 года 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2025 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства. Если в сентябре общая численность безработных в стране составляла 1,646 миллиона человек, то в октябре она чуть выросла - до 1,657 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 300 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 200 тысяч человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в октябре составила 76,5 миллиона человек.

рф

2025

