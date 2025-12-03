Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России безработица в октябре осталась на уровне сентября - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/rosstat-865176799.html
В России безработица в октябре осталась на уровне сентября
В России безработица в октябре осталась на уровне сентября - 03.12.2025, ПРАЙМ
В России безработица в октябре осталась на уровне сентября
Безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T19:39+0300
2025-12-03T19:39+0300
экономика
общество
рф
росстат
роструд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865176644_0:274:2669:1775_1920x0_80_0_0_35071619f23a7a5ba2d7e5c6376e6946.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в РФ неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен в августе - на уровне 2,1%. Однако в сентябре она выросла до 2,2%. "В октябре 2025 года 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2025 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства. Если в сентябре общая численность безработных в стране составляла 1,646 миллиона человек, то в октябре она чуть выросла - до 1,657 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 300 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 200 тысяч человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в октябре составила 76,5 миллиона человек.
https://1prime.ru/20251126/pereezd-864950480.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865176644_0:24:2669:2025_1920x0_80_0_0_938d0ad7f85837e7b3f91b6a1b0535a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, росстат, роструд
Экономика, Общество , РФ, Росстат, Роструд
19:39 03.12.2025
 
В России безработица в октябре осталась на уровне сентября

Росстат: безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 2,2%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПосетители на ярмарке вакансий
Посетители на ярмарке вакансий - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Посетители на ярмарке вакансий. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.
В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в РФ неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен в августе - на уровне 2,1%. Однако в сентябре она выросла до 2,2%.
"В октябре 2025 года 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2025 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.
Если в сентябре общая численность безработных в стране составляла 1,646 миллиона человек, то в октябре она чуть выросла - до 1,657 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 300 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 200 тысяч человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в октябре составила 76,5 миллиона человек.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Европейцы стали чаще переезжать в Россию, заявил Володин
26 ноября, 09:50
 
ЭкономикаОбществоРФРосстатРоструд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала