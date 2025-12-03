Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в третьем квартале снизились инвестиции в основной капитал - 03.12.2025
В России в третьем квартале снизились инвестиции в основной капитал
2025-12-03
2025-12-03T19:46+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в третьем квартале снизились на 3,1% в годовом выражении после роста на 1,5% во втором квартале, по итогам девяти месяцев рост составил 0,5%, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций в третьем квартале составил 10,3 триллиона рублей, по итогам января-сентября - 26,346 триллиона рублей. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2025 года инвестиции в основной капитал выросли на 8,7% в годовом исчислении. В 2024 году инвестиции в основной капитал выросли на 7,4%.
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в третьем квартале снизились на 3,1% в годовом выражении после роста на 1,5% во втором квартале, по итогам девяти месяцев рост составил 0,5%, следует из доклада Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций в третьем квартале составил 10,3 триллиона рублей, по итогам января-сентября - 26,346 триллиона рублей.
Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2025 года инвестиции в основной капитал выросли на 8,7% в годовом исчислении.
В 2024 году инвестиции в основной капитал выросли на 7,4%.
