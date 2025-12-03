https://1prime.ru/20251203/rosstat-865176982.html

В России в третьем квартале снизились инвестиции в основной капитал

2025-12-03T19:46+0300

экономика

россия

росстат

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в третьем квартале снизились на 3,1% в годовом выражении после роста на 1,5% во втором квартале, по итогам девяти месяцев рост составил 0,5%, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций в третьем квартале составил 10,3 триллиона рублей, по итогам января-сентября - 26,346 триллиона рублей. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2025 года инвестиции в основной капитал выросли на 8,7% в годовом исчислении. В 2024 году инвестиции в основной капитал выросли на 7,4%.

