В России ускорили рост реальные зарплаты

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в сентябре ускорили рост до 4,7% в годовом выражении с 3,8% в августе, а по итогам девяти месяцев выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам третьего квартала реальные зарплаты выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в сентябре составила 96 тысяч 182 рубля, увеличившись на 13,1% по сравнению с сентябрем прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты в России вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%.

