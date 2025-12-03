Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04% - 03.12.2025
Инфляция в России с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04%
Инфляция в России на неделе с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04% против 0,14% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,27%, сообщил в среду Росстат. | 03.12.2025
экономика
россия
росстат
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04% против 0,14% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,27%, сообщил в среду Росстат. "За период с 25 ноября по 1 декабря 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала месяца – 100,01%, с начала года – 105,27%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 0,8%. В том числе огурцы подорожали на 3,9%, картофель - на 1,6%, лук - на 0,9%, морковь - на 0,5%, капуста - на 0,4%, бананы и яблоки - на 0,3%. Снизились цены на помидоры - на 1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 25 ноября по 1 декабря подорожали: мука - на 0,3%, говядина, молоко (ультрапастеризованное) и ржаной хлеб - на 0,2%, мясо кур, вареные колбасы, рыба, молоко (пастеризованное), сыры, яйца, пшеничный хлеб, макаронные изделия, чай - на 0,1%. Подешевели сахар - на 0,7%, рис - на 0,4%, сливочное масло, сметана и пшено - на 0,3%, свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания и вермишель - на 0,2%, сосиски, сардельки, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, гречка и печенье - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 25 ноября по 1 декабря выросли цены на туалетную бумагу - на 0,5%, детские подгузники и сухие корма для домашних животных - на 0,4%, хозяйственное мыло, зубные пасты и спички - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,4%, туалетное мыло - на 0,2% и пеленки для новорожденных - на 0,1%. Смартфоны подорожали на 0,1%, в то же время электропылесосы подешевели - на 0,4%. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,1%, отечественных - осталась прежней. Дизельное топливо подорожало на 0,4%, а автомобильный бензин подешевел на 0,3%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал корвалол и нимесулид - на 0,3%, активированный уголь, левомеколь, анальгин, лизобакт и ренгалин - на 0,2%, валидол - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,1%.
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
20:12 03.12.2025
 
Инфляция в России с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04%

Росстат: инфляция в России за неделю составила 0,04%, с начала года — 105,27%

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04% против 0,14% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,27%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 25 ноября по 1 декабря 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала месяца – 100,01%, с начала года – 105,27%", - говорится в публикации.
На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 0,8%. В том числе огурцы подорожали на 3,9%, картофель - на 1,6%, лук - на 0,9%, морковь - на 0,5%, капуста - на 0,4%, бананы и яблоки - на 0,3%. Снизились цены на помидоры - на 1%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 25 ноября по 1 декабря подорожали: мука - на 0,3%, говядина, молоко (ультрапастеризованное) и ржаной хлеб - на 0,2%, мясо кур, вареные колбасы, рыба, молоко (пастеризованное), сыры, яйца, пшеничный хлеб, макаронные изделия, чай - на 0,1%.
Подешевели сахар - на 0,7%, рис - на 0,4%, сливочное масло, сметана и пшено - на 0,3%, свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания и вермишель - на 0,2%, сосиски, сардельки, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, гречка и печенье - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 25 ноября по 1 декабря выросли цены на туалетную бумагу - на 0,5%, детские подгузники и сухие корма для домашних животных - на 0,4%, хозяйственное мыло, зубные пасты и спички - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,4%, туалетное мыло - на 0,2% и пеленки для новорожденных - на 0,1%.
Смартфоны подорожали на 0,1%, в то же время электропылесосы подешевели - на 0,4%. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,1%, отечественных - осталась прежней. Дизельное топливо подорожало на 0,4%, а автомобильный бензин подешевел на 0,3%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал корвалол и нимесулид - на 0,3%, активированный уголь, левомеколь, анальгин, лизобакт и ренгалин - на 0,2%, валидол - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,1%.
Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента
