https://1prime.ru/20251203/rosstat-865178700.html

ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1%

ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1% - 03.12.2025, ПРАЙМ

ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1%

ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T20:27+0300

2025-12-03T20:27+0300

2025-12-03T20:27+0300

экономика

россия

рф

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_049851a6e523bc0a67ab97f8bf65c784.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 1,4%, во втором - на 1,1%, в третьем, по предварительным данным, - на 0,6%. По итогам года министерство экономического развития ждет рост экономики страны на 1%.

https://1prime.ru/20251203/minekonomrazvitiya-865175086.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, росстат