ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1% - 03.12.2025
ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1%
2025-12-03T20:27+0300
2025-12-03T20:27+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 1,4%, во втором - на 1,1%, в третьем, по предварительным данным, - на 0,6%. По итогам года министерство экономического развития ждет рост экономики страны на 1%.
20:27 03.12.2025
 
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
Данные ведомства совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее.
В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 1,4%, во втором - на 1,1%, в третьем, по предварительным данным, - на 0,6%.
По итогам года министерство экономического развития ждет рост экономики страны на 1%.
Рост ВВП России в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении
