2025-12-03T20:27+0300
2025-12-03T20:27+0300
2025-12-03T20:27+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2025 года вырос на 1% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 1,4%, во втором - на 1,1%, в третьем, по предварительным данным, - на 0,6%. По итогам года министерство экономического развития ждет рост экономики страны на 1%.
