"Ространсмодернизация" потратила 311 миллиардов рублей на транспорт

2025-12-03T00:18+0300

2025-12-03T00:18+0300

2025-12-03T00:18+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Ространсмодернизация" в 2021-2025 годах получила из федерального бюджета около 311 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию объектов воздушного, морского, речного и железнодорожного транспорта, но расходовала их недостаточно экономно: Счетная палата по итогам выявленных нарушений направила обращение в Генпрокуратуру и ФНС, следует из материалов ведомства. "Указанные факты свидетельствуют о неэкономном использовании бюджетных средств, а также указывают на риски необоснованного обогащения и наличии резервов снижения цен на работы в рамках контрактов", - констатируется в отчете. В документе среди предложений отмечается рекомендация "направить обращение Счетной палаты в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", а также "обращение в Федеральную налоговую службу". Так, в 2021-2025 годах ФКУ "Ространсмодернизация" получило из федерального бюджета около 311 миллиардов рублей на реализацию 108 мероприятий по созданию транспортной инфраструктуры. Кассовое исполнение за 2021-2024 годы составило 272,02 миллиарда рублей (или 98,5%), за прошедший период 2025 года - 11,47 миллиарда рублей (или 33%), говорится в отчете. В ходе аудита Счетная палата в первую очередь установила перенос сроков строительства объектов: в проверяемый период первоначально планировалось завершить мероприятия по 65 объектам, но по 57 объектам сроки были сдвинуты. "Основными причинами несоблюдения сроков мероприятий стали: низкое качество проектной документации, которую приходилось неоднократно корректировать, что в свою очередь приводило к удорожанию объектов, недостаточные темпы производства работ, а также банкротство подрядных организаций", - отмечается в материалах. Завершение строительства по 57 объектам перенесено на срок от 1 года до 11 лет, уточнили в контрольном ведомстве. "В полном объеме завершена реализация только по 8 из 65 первоначально запланированных к завершению в проверяемом периоде объектов, или только 12,3%", - говорится в отчете. Кроме того, при планировании бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию объектов аудиторы выявили факты включения необоснованных объемов финансирования на реализацию объектов, по которым получено отрицательное заключение Минэкономразвития РФ или реализация которых предусмотрена за счет внебюджетных источников финансирования, что "приводило к отвлечению бюджетных средств и рискам нецелевого и неэффективного их использования". В том числе ведомство выявило ряд нарушений и недостатков при заключении и реализации госконтрактов, таких как: завышение НМЦК, необоснованное увеличение стоимости контрактов, завышение объемов авансирования работ, неправомерная приемка работ по ряду объектов. "Однако ФКУ "Ространсмодернизация" не воспользовалось правом направления требований к проектировщикам в целях возмещения причиненных убытков по основаниям, предусмотренным в контрактах", - подчеркнули в Счетной палате. В связи с этим общая сумма, которую требовалось вернуть в федеральный бюджет после корректировки затрат, по трем объектам составила 2,9 миллиарда рублей. На момент завершения аудита возвращено 2,85 миллиарда рублей, отмечает контрольное ведомство. Помимо этого, выявлена дебиторская задолженность по неотработанным авансам на общую сумму более 8 миллиардов рублей, из которой возвращено в федеральный бюджет по рекомендациям ведомства 401,3 миллиона рублей, говорится в отчете. Кроме того, ведомством с использованием информации ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга установлены подозрительные операции в цепочках коопераций субподрядных организаций, в том числе по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж, на сумму свыше 25 миллиардов рублей. В "Ространсмодернизация", в свою очередь, отметили, что основными причинами отставания стали недостатки проектно-сметной документации, потребовавшие многократных доработок, а также нестабильное финансовое состояние ряда подрядных организаций, что приводило к задержкам в выполнении работ. "Для устранения указанных недостатков реализуются комплексные мероприятия, направленные на повышение качества проектирования и эффективности финансового контроля над реализацией инфраструктурных проектов", - сообщили там, комментарий учреждения прилагается в материалах.

