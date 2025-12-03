Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио призвал США сосредоточиться на решении украинского конфликта - 03.12.2025
Рубио призвал США сосредоточиться на решении украинского конфликта
Рубио призвал США сосредоточиться на решении украинского конфликта - 03.12.2025, ПРАЙМ
Рубио призвал США сосредоточиться на решении украинского конфликта
Существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься США вместо попыток урегулирования украинского конфликта, заявил американский... | 03.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься США вместо попыток урегулирования украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Послушайте, у нас есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться, как стране", - сказал он в Белом доме, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Рубио подчеркнул, что американские власти не считают конфликт на Украине войной США и выразил уверенность, что он никогда бы не начался, если бы нынешний американский президент Дональд Трамп находился у власти. Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой. В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Путин сообщал, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
01:46 03.12.2025
 
Рубио призвал США сосредоточиться на решении украинского конфликта

Госсекретарь США Рубио: есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться

ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься США вместо попыток урегулирования украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Послушайте, у нас есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться, как стране", - сказал он в Белом доме, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.
Рубио подчеркнул, что американские власти не считают конфликт на Украине войной США и выразил уверенность, что он никогда бы не начался, если бы нынешний американский президент Дональд Трамп находился у власти.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Путин сообщал, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
 
