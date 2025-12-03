https://1prime.ru/20251203/rubio-865148853.html

Рубио призвал США сосредоточиться на решении украинского конфликта

Рубио призвал США сосредоточиться на решении украинского конфликта - 03.12.2025, ПРАЙМ

Рубио призвал США сосредоточиться на решении украинского конфликта

Существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься США вместо попыток урегулирования украинского конфликта, заявил американский... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T01:46+0300

2025-12-03T01:46+0300

2025-12-03T01:46+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

украина

москва

владимир путин

стив уиткофф

марко рубио

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865148853.jpg?1764715590

ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься США вместо попыток урегулирования украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Послушайте, у нас есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться, как стране", - сказал он в Белом доме, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Рубио подчеркнул, что американские власти не считают конфликт на Украине войной США и выразил уверенность, что он никогда бы не начался, если бы нынешний американский президент Дональд Трамп находился у власти. Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой. В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Путин сообщал, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.

сша

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, украина, москва, владимир путин, стив уиткофф, марко рубио, рфпи