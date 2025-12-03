Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов - 03.12.2025
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов - 03.12.2025, ПРАЙМ
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов
Рубль снижается к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи. | 03.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рубль снижается к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.42 мск рос на 3 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,99 рубля. "Сегодня китайская валюта может попытаться вновь протестировать сопротивление на уровне 11 рублей. На наш взгляд, поддержку данной динамике будет оказывать дальнейшая активизация спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм). Считаем возвращение юаня в наш целевой диапазон 11-11,5 рубля обоснованным с точки зрения факторов спроса и предложения – ожидаем закрепления в данном диапазоне до конца недели с дальнейшим смещением котировок в его середину", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "В базовом сценарии прогнозируем сохранение доллара в диапазоне 77-80 рублей, евро - 87-93 рубля, юаня - 10,6-11,3 рубля до конца года. Однако уже с января возможна коррекция: Банк России планирует сократить объем валютных интервенций в связи с изменением источников финансирования бюджетного дефицита", - считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
рынок, богдан зварич, псб, ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Богдан Зварич, ПСБ, УК Альфа-Капитал
11:56 03.12.2025
 
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов

Курс юаня на Мосбирже растет в первые часы торгов среды до 10,99 рубля

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рубль снижается к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.42 мск рос на 3 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,99 рубля.
"Сегодня китайская валюта может попытаться вновь протестировать сопротивление на уровне 11 рублей. На наш взгляд, поддержку данной динамике будет оказывать дальнейшая активизация спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм). Считаем возвращение юаня в наш целевой диапазон 11-11,5 рубля обоснованным с точки зрения факторов спроса и предложения – ожидаем закрепления в данном диапазоне до конца недели с дальнейшим смещением котировок в его середину", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
"В базовом сценарии прогнозируем сохранение доллара в диапазоне 77-80 рублей, евро - 87-93 рубля, юаня - 10,6-11,3 рубля до конца года. Однако уже с января возможна коррекция: Банк России планирует сократить объем валютных интервенций в связи с изменением источников финансирования бюджетного дефицита", - считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
