Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов

03.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рубль снижается к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.42 мск рос на 3 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,99 рубля. "Сегодня китайская валюта может попытаться вновь протестировать сопротивление на уровне 11 рублей. На наш взгляд, поддержку данной динамике будет оказывать дальнейшая активизация спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм). Считаем возвращение юаня в наш целевой диапазон 11-11,5 рубля обоснованным с точки зрения факторов спроса и предложения – ожидаем закрепления в данном диапазоне до конца недели с дальнейшим смещением котировок в его середину", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "В базовом сценарии прогнозируем сохранение доллара в диапазоне 77-80 рублей, евро - 87-93 рубля, юаня - 10,6-11,3 рубля до конца года. Однако уже с января возможна коррекция: Банк России планирует сократить объем валютных интервенций в связи с изменением источников финансирования бюджетного дефицита", - считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

