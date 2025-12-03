https://1prime.ru/20251203/rubl--865170529.html
Рубль спокойно отреагировал на решение ЕС по российским активам
2025-12-03T16:08+0300
экономика
рынок
россия
украина
рф
ес
мосбиржа
ек
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок и рубль спокойно отреагировали на решение ЕС по заблокированным российским активам, следует из данных Московской биржи. Еврокомиссия (ЕК) предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран ЕС и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации. Курс юаня на Мосбирже расчетами "завтра" на 15.51 мск уменьшался на 1 копейку, до 10,95 рубля. Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.53 мск снижался на 1,36%, до 2630,82 пункта. Оба индикатора Московской биржи после выхода новостей от ЕК остаются около прежних значений.
украина
рф
Рубль спокойно отреагировал на решение ЕС по российским активам
