https://1prime.ru/20251203/rusala--865173592.html

Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды - 03.12.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года, сообщила компания. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T17:54+0300

2025-12-03T17:54+0300

2025-12-03T17:55+0300

экономика

рынок

русал

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_0:61:3425:1988_1920x0_80_0_0_0f3997ae8f6ef525f380993f040e67dc.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года, сообщила компания."Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года", - говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.В конце октября "Суал", крупнейший миноритарный акционер "Русала", направил письмо-требование о созыве внеочередного собрания акционеров "Русала" для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за девять месяцев текущего года. Оно было назначено на 3 декабря. В ноябре совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за данный период.В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.Дивидендная политика "Русала" предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании.Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore. Скорректированная EBITDA по МСФО в первом полугодии снизилась на 4,8%, до 748 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20251122/port-864818920.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, русал, акции