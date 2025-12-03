Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЦилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал" . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года, сообщила компания.
"Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года", - говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.
В конце октября "Суал", крупнейший миноритарный акционер "Русала", направил письмо-требование о созыве внеочередного собрания акционеров "Русала" для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за девять месяцев текущего года. Оно было назначено на 3 декабря. В ноябре совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за данный период.
В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.
Дивидендная политика "Русала" предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore. Скорректированная EBITDA по МСФО в первом полугодии снизилась на 4,8%, до 748 миллионов долларов.