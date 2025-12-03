https://1prime.ru/20251203/rynok--865167901.html
Российский рынок акций заметно снижается днем в среду
Российский рынок акций заметно снижается днем в среду - 03.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно снижается днем в среду
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в среду на фоне отсутствия явных позитивных новостей по итогам встречи президента РФ Владимира... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T14:53+0300
2025-12-03T14:53+0300
2025-12-03T14:53+0300
экономика
рынок
торги
акции
рф
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в среду на фоне отсутствия явных позитивных новостей по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и американской делегации, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.47 мск снижался на 1,23%, до 2 634,34 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,18%, до 63,18 доллара за баррель. Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков заявил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать сути переговоров. При этом среди прочего, говоря об итогах встречи, он отметил, что "мы не дальше от мира, это точно". "Среда началась с повышенной волатильности на российском фондовом рынке, что было вызвано новостями об итогах переговоров, состоявшихся накануне. Некоторые должностные лица с обеих сторон охарактеризовали беседу конструктивной и содержательной, но прорывных договоренностей достигнуто не было. На отсутствие явных позитивных новостей по итогам вчерашней встречи индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Российский фондовый рынок в среду, 3 декабря, в ходе дневной сессии снижается под воздействием геополитических факторов. Настроения инвесторов ухудшаются на фоне сообщений о том, что Еврокомиссия намерена представить официальное предложение по финансированию Украины за счёт российских активов. Дополнительное давление оказывают заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах стран альянса в следующем году ежемесячно выделять по 1 миллиарду евро на закупки американского вооружения для Украины", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". Психологический уровень 2700 пунктов пока остается недостижим - рынок зажат в диапазоне 2600-2700 пунктов, как и прогнозировали аналитики, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ "В ЕГРЮЛ появилась запись о преобразовании "Винлаба" в публичное акционерное общество - еще один шаг в подготовке к возможному размещению в 2026 году. Потенциальный выход "Винлаба" на биржу может стать драйвером для материнской компании Novabev Group (+0,71%), которой принадлежит сеть магазинов", - рассказал Ефанов. Также растут акции "Россетей Центра и Приволжья" (+0,56%), префы "Ленэнерго" (+0,48%) и обыкновенные акции НМТП (+0,23%). В лидерах снижения - акции "Мечела" (-3,75%), "СПБ Биржи" (-3,47%), Московского кредитного банка (-2,74%), "Новатэка" (-2,6%) и "Татнефти" (-2,59%). ПРОГНОЗЫ "Рынок сегодня находится в режиме ожидания. С одной стороны, нет явных катализаторов для роста - переговоры не принесли прорыва, корпоративная отчетность смешанная, нефть слаба. С другой стороны, крепкий рубль и технические уровни поддержки не дают индексу проваливаться ниже", - делится Силаев. Консолидация в районе 2650-2700 пунктов, вероятно, продлится до появления более конкретных новостей по геополитике или решения регулятора по ставке, заключает эксперт. Абрамов ожидает закрытия рынка в "красной зоне".
https://1prime.ru/20251203/tsb-865165914.html
рф
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, рф, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, мосбиржа, рфпи, нато
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Мосбиржа, РФПИ, НАТО
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в среду на фоне отсутствия явных позитивных новостей по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и американской делегации, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи
к 14.47 мск снижался на 1,23%, до 2 634,34 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,18%, до 63,18 доллара за баррель.
Путин
во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера
. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков
и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев
.
Ушаков заявил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать сути переговоров. При этом среди прочего, говоря об итогах встречи, он отметил, что "мы не дальше от мира, это точно".
"Среда началась с повышенной волатильности на российском фондовом рынке, что было вызвано новостями об итогах переговоров, состоявшихся накануне. Некоторые должностные лица с обеих сторон охарактеризовали беседу конструктивной и содержательной, но прорывных договоренностей достигнуто не было. На отсутствие явных позитивных новостей по итогам вчерашней встречи индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Российский фондовый рынок в среду, 3 декабря, в ходе дневной сессии снижается под воздействием геополитических факторов. Настроения инвесторов ухудшаются на фоне сообщений о том, что Еврокомиссия намерена представить официальное предложение по финансированию Украины
за счёт российских активов. Дополнительное давление оказывают заявления генсека НАТО Марка Рютте
о планах стран альянса в следующем году ежемесячно выделять по 1 миллиарду евро на закупки американского вооружения для Украины", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам"
.
Психологический уровень 2700 пунктов пока остается недостижим - рынок зажат в диапазоне 2600-2700 пунктов, как и прогнозировали аналитики, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал"
.
"В ЕГРЮЛ появилась запись о преобразовании "Винлаба" в публичное акционерное общество - еще один шаг в подготовке к возможному размещению в 2026 году. Потенциальный выход "Винлаба" на биржу может стать драйвером для материнской компании Novabev Group (+0,71%), которой принадлежит сеть магазинов", - рассказал Ефанов.
Также растут акции "Россетей Центра и Приволжья" (+0,56%), префы "Ленэнерго" (+0,48%) и обыкновенные акции НМТП
(+0,23%).
В лидерах снижения - акции "Мечела" (-3,75%), "СПБ Биржи" (-3,47%), Московского кредитного банка
(-2,74%), "Новатэка
" (-2,6%) и "Татнефти
" (-2,59%).
"Рынок сегодня находится в режиме ожидания. С одной стороны, нет явных катализаторов для роста - переговоры не принесли прорыва, корпоративная отчетность смешанная, нефть слаба. С другой стороны, крепкий рубль и технические уровни поддержки не дают индексу проваливаться ниже", - делится Силаев.
Консолидация в районе 2650-2700 пунктов, вероятно, продлится до появления более конкретных новостей по геополитике или решения регулятора по ставке, заключает эксперт.
Абрамов ожидает закрытия рынка в "красной зоне".
Приток денег на фондовый рынок в России ставит рекорды, заявил ЦБ