Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций заметно снижается днем в среду - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/rynok--865167901.html
Российский рынок акций заметно снижается днем в среду
Российский рынок акций заметно снижается днем в среду - 03.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно снижается днем в среду
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в среду на фоне отсутствия явных позитивных новостей по итогам встречи президента РФ Владимира... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T14:53+0300
2025-12-03T14:53+0300
экономика
рынок
торги
акции
рф
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в среду на фоне отсутствия явных позитивных новостей по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и американской делегации, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.47 мск снижался на 1,23%, до 2 634,34 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,18%, до 63,18 доллара за баррель. Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков заявил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать сути переговоров. При этом среди прочего, говоря об итогах встречи, он отметил, что "мы не дальше от мира, это точно". "Среда началась с повышенной волатильности на российском фондовом рынке, что было вызвано новостями об итогах переговоров, состоявшихся накануне. Некоторые должностные лица с обеих сторон охарактеризовали беседу конструктивной и содержательной, но прорывных договоренностей достигнуто не было. На отсутствие явных позитивных новостей по итогам вчерашней встречи индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Российский фондовый рынок в среду, 3 декабря, в ходе дневной сессии снижается под воздействием геополитических факторов. Настроения инвесторов ухудшаются на фоне сообщений о том, что Еврокомиссия намерена представить официальное предложение по финансированию Украины за счёт российских активов. Дополнительное давление оказывают заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах стран альянса в следующем году ежемесячно выделять по 1 миллиарду евро на закупки американского вооружения для Украины", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". Психологический уровень 2700 пунктов пока остается недостижим - рынок зажат в диапазоне 2600-2700 пунктов, как и прогнозировали аналитики, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ "В ЕГРЮЛ появилась запись о преобразовании "Винлаба" в публичное акционерное общество - еще один шаг в подготовке к возможному размещению в 2026 году. Потенциальный выход "Винлаба" на биржу может стать драйвером для материнской компании Novabev Group (+0,71%), которой принадлежит сеть магазинов", - рассказал Ефанов. Также растут акции "Россетей Центра и Приволжья" (+0,56%), префы "Ленэнерго" (+0,48%) и обыкновенные акции НМТП (+0,23%). В лидерах снижения - акции "Мечела" (-3,75%), "СПБ Биржи" (-3,47%), Московского кредитного банка (-2,74%), "Новатэка" (-2,6%) и "Татнефти" (-2,59%). ПРОГНОЗЫ "Рынок сегодня находится в режиме ожидания. С одной стороны, нет явных катализаторов для роста - переговоры не принесли прорыва, корпоративная отчетность смешанная, нефть слаба. С другой стороны, крепкий рубль и технические уровни поддержки не дают индексу проваливаться ниже", - делится Силаев. Консолидация в районе 2650-2700 пунктов, вероятно, продлится до появления более конкретных новостей по геополитике или решения регулятора по ставке, заключает эксперт. Абрамов ожидает закрытия рынка в "красной зоне".
https://1prime.ru/20251203/tsb-865165914.html
рф
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, рф, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, мосбиржа, рфпи, нато
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Мосбиржа, РФПИ, НАТО
14:53 03.12.2025
 
Российский рынок акций заметно снижается днем в среду

Российский рынок акций снижается в среду на фоне отсутствия позитивных новостей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в среду на фоне отсутствия явных позитивных новостей по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и американской делегации, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.47 мск снижался на 1,23%, до 2 634,34 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,18%, до 63,18 доллара за баррель.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ушаков заявил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать сути переговоров. При этом среди прочего, говоря об итогах встречи, он отметил, что "мы не дальше от мира, это точно".
"Среда началась с повышенной волатильности на российском фондовом рынке, что было вызвано новостями об итогах переговоров, состоявшихся накануне. Некоторые должностные лица с обеих сторон охарактеризовали беседу конструктивной и содержательной, но прорывных договоренностей достигнуто не было. На отсутствие явных позитивных новостей по итогам вчерашней встречи индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Российский фондовый рынок в среду, 3 декабря, в ходе дневной сессии снижается под воздействием геополитических факторов. Настроения инвесторов ухудшаются на фоне сообщений о том, что Еврокомиссия намерена представить официальное предложение по финансированию Украины за счёт российских активов. Дополнительное давление оказывают заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах стран альянса в следующем году ежемесячно выделять по 1 миллиарду евро на закупки американского вооружения для Украины", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам".
Психологический уровень 2700 пунктов пока остается недостижим - рынок зажат в диапазоне 2600-2700 пунктов, как и прогнозировали аналитики, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
"В ЕГРЮЛ появилась запись о преобразовании "Винлаба" в публичное акционерное общество - еще один шаг в подготовке к возможному размещению в 2026 году. Потенциальный выход "Винлаба" на биржу может стать драйвером для материнской компании Novabev Group (+0,71%), которой принадлежит сеть магазинов", - рассказал Ефанов.
Также растут акции "Россетей Центра и Приволжья" (+0,56%), префы "Ленэнерго" (+0,48%) и обыкновенные акции НМТП (+0,23%).
В лидерах снижения - акции "Мечела" (-3,75%), "СПБ Биржи" (-3,47%), Московского кредитного банка (-2,74%), "Новатэка" (-2,6%) и "Татнефти" (-2,59%).
ПРОГНОЗЫ
"Рынок сегодня находится в режиме ожидания. С одной стороны, нет явных катализаторов для роста - переговоры не принесли прорыва, корпоративная отчетность смешанная, нефть слаба. С другой стороны, крепкий рубль и технические уровни поддержки не дают индексу проваливаться ниже", - делится Силаев.
Консолидация в районе 2650-2700 пунктов, вероятно, продлится до появления более конкретных новостей по геополитике или решения регулятора по ставке, заключает эксперт.
Абрамов ожидает закрытия рынка в "красной зоне".
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Приток денег на фондовый рынок в России ставит рекорды, заявил ЦБ
13:45
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииРФСШАУКРАИНАВладимир ПутинЮрий УшаковСтив УиткоффМосбиржаРФПИНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала