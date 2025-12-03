https://1prime.ru/20251203/rynok--865167901.html

Российский рынок акций заметно снижается днем в среду

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в среду на фоне отсутствия явных позитивных новостей по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и американской делегации, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.47 мск снижался на 1,23%, до 2 634,34 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,18%, до 63,18 доллара за баррель. Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков заявил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать сути переговоров. При этом среди прочего, говоря об итогах встречи, он отметил, что "мы не дальше от мира, это точно". "Среда началась с повышенной волатильности на российском фондовом рынке, что было вызвано новостями об итогах переговоров, состоявшихся накануне. Некоторые должностные лица с обеих сторон охарактеризовали беседу конструктивной и содержательной, но прорывных договоренностей достигнуто не было. На отсутствие явных позитивных новостей по итогам вчерашней встречи индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Российский фондовый рынок в среду, 3 декабря, в ходе дневной сессии снижается под воздействием геополитических факторов. Настроения инвесторов ухудшаются на фоне сообщений о том, что Еврокомиссия намерена представить официальное предложение по финансированию Украины за счёт российских активов. Дополнительное давление оказывают заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах стран альянса в следующем году ежемесячно выделять по 1 миллиарду евро на закупки американского вооружения для Украины", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". Психологический уровень 2700 пунктов пока остается недостижим - рынок зажат в диапазоне 2600-2700 пунктов, как и прогнозировали аналитики, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ "В ЕГРЮЛ появилась запись о преобразовании "Винлаба" в публичное акционерное общество - еще один шаг в подготовке к возможному размещению в 2026 году. Потенциальный выход "Винлаба" на биржу может стать драйвером для материнской компании Novabev Group (+0,71%), которой принадлежит сеть магазинов", - рассказал Ефанов. Также растут акции "Россетей Центра и Приволжья" (+0,56%), префы "Ленэнерго" (+0,48%) и обыкновенные акции НМТП (+0,23%). В лидерах снижения - акции "Мечела" (-3,75%), "СПБ Биржи" (-3,47%), Московского кредитного банка (-2,74%), "Новатэка" (-2,6%) и "Татнефти" (-2,59%). ПРОГНОЗЫ "Рынок сегодня находится в режиме ожидания. С одной стороны, нет явных катализаторов для роста - переговоры не принесли прорыва, корпоративная отчетность смешанная, нефть слаба. С другой стороны, крепкий рубль и технические уровни поддержки не дают индексу проваливаться ниже", - делится Силаев. Консолидация в районе 2650-2700 пунктов, вероятно, продлится до появления более конкретных новостей по геополитике или решения регулятора по ставке, заключает эксперт. Абрамов ожидает закрытия рынка в "красной зоне".

