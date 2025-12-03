https://1prime.ru/20251203/rynok-865174800.html
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,58%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,58% - 03.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,58%
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T19:00+0300
2025-12-03T19:00+0300
2025-12-03T19:00+0300
экономика
акции
рынок
торги
мосбиржа
ртс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865103656_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6e91dbfcbe1a9e574cb9a3c540106e3f.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2651,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,18% до 1123,36 пункта, долларовый РТС упал на 1,21%, до 1071,57 пункта.
https://1prime.ru/20251203/mosbirzhe--865171258.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865103656_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c880d73df6a1a81da0d82c0bd0794b8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, торги, мосбиржа, ртс, россия
Экономика, Акции, Рынок, Торги, Мосбиржа, РТС, РОССИЯ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,58%
Рынок акций РФ за основную торговую сессию снизился на 0,58%, до 2651,71 пункта