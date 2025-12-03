https://1prime.ru/20251203/rynok-865178269.html

Российский рынок акций снизился второй день подряд

Российский рынок акций снизился второй день подряд - 03.12.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился второй день подряд

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился второй день подряд, отыгрывая геополитические факторы и приближение заседания ЦБ РФ, следует из | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T20:26+0300

2025-12-03T20:26+0300

2025-12-03T20:26+0300

экономика

рынок

акции

торги

сша

рф

москва

владимир путин

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился второй день подряд, отыгрывая геополитические факторы и приближение заседания ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58% - до 2651,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,18% - до 1123,36 пункта, долларовый РТС упал на 1,21% - до 1071,57 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой динамика индекса существенно не меняется. Под давлением Российский рынок акций в основную сессию среды колебался в минусе на фоне геополитических рисков. При этом индекс Мосбиржи сползал в район ключевой поддержки 2600 пунктов. Однако к вечеру индикатор отошел вверх от локальных минимумов. "Индекс Мосбиржи в середине недели торговался в отрицательной зоне, опускаясь к поддержке в районе 2620 пунктов. Инвесторы оценивали итоги встречи российского президента Владимира Путина в Москве с представителями США. Прорыва по ключевым моментам не произошло, но переговоры и поиски компромисса решено продолжать", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Новатэка" (-2,4%), МТС (-1,9%), "Позитива" (-1,7%). Подорожали обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "Хэдхантера" (+0,6%), "Фосагро" (+0,4%). Стоимость нефти к 19.43 мск повышалась на 0,9% - до 63 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 98,9 пункта. Прогнозы По мере приближения заседания Банка России 19 декабря внимание участников рынка к данным по инфляции усилится, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Мы ожидаем продолжения снижения ставки регулятора на логичные 0,50 процентного пункта. Индекс Мосбиржи в ближайшие торговые сессии, скорее всего, продолжит консолидироваться в диапазоне 2600-2700 пунктов. В четверг, в случае позитивных данных по инфляции, возможно закрепление индекса Мосбиржи выше отметки 2650 пунктов", - считает он. На горизонте следующей недели базовый сценарий по индексу Мосбиржи — консолидация в диапазоне примерно 2600–2700 пунктов с высокой чувствительностью к геополитическим новостям и риторике регуляторов, говорит независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. "Потенциал для восстановления к верхней границе коридора есть, если внешний фон останется устойчивым, нефть сохранит текущие уровни, а часть компаний подтвердит дивидендные ориентиры и программы обратного выкупа. В неблагоприятном сценарии (при усилении геополитической напряженности или признаках ужесточения финансовых условий) рынок может вновь протестировать район недавних минимумов", - добавил он.

https://1prime.ru/20251201/torgi-865104127.html

сша

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, сша, рф, москва, владимир путин, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"