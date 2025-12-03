https://1prime.ru/20251203/ryutte-865172793.html

Рютте сделал странное заявление о Зеленском

Рютте сделал странное заявление о Зеленском - 03.12.2025, ПРАЙМ

Рютте сделал странное заявление о Зеленском

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюттер заявил, что Владимир Зеленский и другие представители украинских властей предпринимают нужные шаги для борьбы с... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T17:32+0300

2025-12-03T17:32+0300

2025-12-03T17:32+0300

владимир зеленский

украина

набу

энергоатом

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/19/858881890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3777cff203ecc9ee502b5f2b809a53.jpg

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рюттер заявил, что Владимир Зеленский и другие представители украинских властей предпринимают нужные шаги для борьбы с коррупцией, сообщает издание Clash Report в соцсети X. "Когда имеет место коррупция, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они уже это делают", — заявил он.Кроме того, Рютте выразил уверенность в том, что глава киевского режима предпринимает все возможные меры для искоренения коррупции.Ранее Зеленский объявил, что глава его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося коррупционного скандала в сфере энергетики. НАБУ подтвердило факт обысков у Ермака, добавив, что следственные действия являются частью расследования. Позднее агентство Укринформ, со ссылкой на НАБУ, сообщило, что после обысков Ермаку обвинения предъявлены не были.Коррупционный скандал на Украине10 ноября НАБУ и САП начали крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. Обыски были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группы и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, заполненными пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых упоминаются трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Согласно данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Среди фигурантов дела оказался также бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинения семи членам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета руководил Минюстом, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Зеленский утверждает, что не был осведомлён о происходящем.

https://1prime.ru/20251201/ukraina-865107257.html

https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html

https://1prime.ru/20251203/vsu-865172098.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, набу, энергоатом, нато