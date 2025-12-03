Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на сахар растут в среду - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/sakhar--865170092.html
Биржевые цены на сахар растут в среду
Биржевые цены на сахар растут в среду - 03.12.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар растут в среду
Биржевые цены на сахар растут в среду на ожиданиях того, что Бразилия направит больше сахарного тростника на производство этанола, следует из данных ICE Futures | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T15:49+0300
2025-12-03T15:49+0300
бизнес
рынок
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/83819/64/838196409_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_cdf4c02b6af005ab52e40a920c708cc5.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар растут в среду на ожиданиях того, что Бразилия направит больше сахарного тростника на производство этанола, следует из данных ICE Futures и комментария аналитика. По состоянию на 15.28 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар росла на 0,53% - до 15,06 цента за фунт. Показатель растет вторую торговую сессию подряд, во вторник цены на сахар выросли на 1,5%. Согласно прогнозам президента консалтинговой компании Datagro Плинио Настари (Plinio Nastari), мнение которого приводит агентство Блумберг, производство сахарного тростника в ключевом регионе Бразилии, центральном юге, в сезоне 2026-2027 годов вырастет до 620 миллионов тонн с 607 миллионов ранее. Однако, по его словам, производство сахара, как ожидается, останется на уровне текущего сезона в 40,8 миллиона тонн, поскольку заводы направляют больше сахарного тростника на производство этанола. В связи с этим биржевые цены на сахар поднимутся до уровня "этанолового паритета". "Цены должны вырасти, чтобы стимулировать заводы в Бразилии производить больше сахара в следующем сезоне и вернуть их к прибыльности. Если сахар будет востребован, фьючерсы, возможно, должны будут подняться выше уровня паритета с этанолом, который в настоящее составляет 16,5 цена", - цитирует Настари Блумберг.
https://1prime.ru/20251203/vb-865160068.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83819/64/838196409_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d90721e8a47d1494e7b5a6e8a9ba049f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рынок, бразилия
Бизнес, Рынок, БРАЗИЛИЯ
15:49 03.12.2025
 
Биржевые цены на сахар растут в среду

Цены на сахар растут в ожидании увеличения производства этанола в Бразилии

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство сахара
Производство сахара - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Производство сахара. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар растут в среду на ожиданиях того, что Бразилия направит больше сахарного тростника на производство этанола, следует из данных ICE Futures и комментария аналитика.
По состоянию на 15.28 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар росла на 0,53% - до 15,06 цента за фунт. Показатель растет вторую торговую сессию подряд, во вторник цены на сахар выросли на 1,5%.
Согласно прогнозам президента консалтинговой компании Datagro Плинио Настари (Plinio Nastari), мнение которого приводит агентство Блумберг, производство сахарного тростника в ключевом регионе Бразилии, центральном юге, в сезоне 2026-2027 годов вырастет до 620 миллионов тонн с 607 миллионов ранее.
Однако, по его словам, производство сахара, как ожидается, останется на уровне текущего сезона в 40,8 миллиона тонн, поскольку заводы направляют больше сахарного тростника на производство этанола. В связи с этим биржевые цены на сахар поднимутся до уровня "этанолового паритета".
"Цены должны вырасти, чтобы стимулировать заводы в Бразилии производить больше сахара в следующем сезоне и вернуть их к прибыльности. Если сахар будет востребован, фьючерсы, возможно, должны будут подняться выше уровня паритета с этанолом, который в настоящее составляет 16,5 цена", - цитирует Настари Блумберг.
Апельсины со стикером-памяткой - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Мировые цены на апельсины снизились до минимума
11:04
 
БизнесРынокБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала