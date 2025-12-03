https://1prime.ru/20251203/sakhar--865170092.html

Биржевые цены на сахар растут в среду

2025-12-03T15:49+0300

бизнес

рынок

бразилия

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар растут в среду на ожиданиях того, что Бразилия направит больше сахарного тростника на производство этанола, следует из данных ICE Futures и комментария аналитика. По состоянию на 15.28 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар росла на 0,53% - до 15,06 цента за фунт. Показатель растет вторую торговую сессию подряд, во вторник цены на сахар выросли на 1,5%. Согласно прогнозам президента консалтинговой компании Datagro Плинио Настари (Plinio Nastari), мнение которого приводит агентство Блумберг, производство сахарного тростника в ключевом регионе Бразилии, центральном юге, в сезоне 2026-2027 годов вырастет до 620 миллионов тонн с 607 миллионов ранее. Однако, по его словам, производство сахара, как ожидается, останется на уровне текущего сезона в 40,8 миллиона тонн, поскольку заводы направляют больше сахарного тростника на производство этанола. В связи с этим биржевые цены на сахар поднимутся до уровня "этанолового паритета". "Цены должны вырасти, чтобы стимулировать заводы в Бразилии производить больше сахара в следующем сезоне и вернуть их к прибыльности. Если сахар будет востребован, фьючерсы, возможно, должны будут подняться выше уровня паритета с этанолом, который в настоящее составляет 16,5 цена", - цитирует Настари Блумберг.

бразилия

2025

