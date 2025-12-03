Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году
"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году
экономика
рф
якутия
бурятия
втб
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Селигдар" ожидает, что в следующем году цена на золото будет находиться в коридоре 4 000-4 400 долларов за тройскую унцию, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "В следующем году мы увидим, если говорить про уровни цен, это 4 000-4 400 долларов, в этом коридоре … в среднем можно назвать 4 200", - сказал он в ходе сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". По словам президента холдинга, стоимость драгметалла будет расти в частности на фоне нестабильности мировой экономики. "Золото в цене будет расти из-за того, что пока, к сожалению, правил и периодов стабильности в ближайшее время ожидать не стоит, потому что идут изменения экономик мировых, экономик государств", - добавил он. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
рф, якутия, бурятия, втб
Экономика, РФ, ЯКУТИЯ, Бурятия, ВТБ
13:16 03.12.2025
 
"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году

"Селигдар": золото в 2026 году будет находиться в коридоре 4000-4400 долларов

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Селигдар" ожидает, что в следующем году цена на золото будет находиться в коридоре 4 000-4 400 долларов за тройскую унцию, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"В следующем году мы увидим, если говорить про уровни цен, это 4 000-4 400 долларов, в этом коридоре … в среднем можно назвать 4 200", - сказал он в ходе сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
По словам президента холдинга, стоимость драгметалла будет расти в частности на фоне нестабильности мировой экономики. "Золото в цене будет расти из-за того, что пока, к сожалению, правил и периодов стабильности в ближайшее время ожидать не стоит, потому что идут изменения экономик мировых, экономик государств", - добавил он.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
Золотые слитки
Минфин продолжит продажи валюты и золота по бюджетному правилу
12:10
 
ЭкономикаРФЯКУТИЯБурятияВТБ
 
 
