https://1prime.ru/20251203/seligdar-865165041.html
"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году
"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году
"Селигдар" ожидает, что в следующем году цена на золото будет находиться в коридоре 4 000-4 400 долларов за тройскую унцию, рассказал президент... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T13:16+0300
2025-12-03T13:16+0300
2025-12-03T13:16+0300
экономика
рф
якутия
бурятия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Селигдар" ожидает, что в следующем году цена на золото будет находиться в коридоре 4 000-4 400 долларов за тройскую унцию, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "В следующем году мы увидим, если говорить про уровни цен, это 4 000-4 400 долларов, в этом коридоре … в среднем можно назвать 4 200", - сказал он в ходе сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". По словам президента холдинга, стоимость драгметалла будет расти в частности на фоне нестабильности мировой экономики. "Золото в цене будет расти из-за того, что пока, к сожалению, правил и периодов стабильности в ближайшее время ожидать не стоит, потому что идут изменения экономик мировых, экономик государств", - добавил он. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
https://1prime.ru/20251203/minfin--865163032.html
рф
якутия
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_5f0f3c4032f33176599ef85dc90a55b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, якутия, бурятия, втб
Экономика, РФ, ЯКУТИЯ, Бурятия, ВТБ
"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году
"Селигдар": золото в 2026 году будет находиться в коридоре 4000-4400 долларов
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Селигдар" ожидает, что в следующем году цена на золото будет находиться в коридоре 4 000-4 400 долларов за тройскую унцию, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"В следующем году мы увидим, если говорить про уровни цен, это 4 000-4 400 долларов, в этом коридоре … в среднем можно назвать 4 200", - сказал он в ходе сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!
".
По словам президента холдинга, стоимость драгметалла будет расти в частности на фоне нестабильности мировой экономики. "Золото в цене будет расти из-за того, что пока, к сожалению, правил и периодов стабильности в ближайшее время ожидать не стоит, потому что идут изменения экономик мировых, экономик государств", - добавил он.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
Минфин продолжит продажи валюты и золота по бюджетному правилу