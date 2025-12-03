https://1prime.ru/20251203/seligdar-865165041.html

"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году

"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году - 03.12.2025, ПРАЙМ

"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году

"Селигдар" ожидает, что в следующем году цена на золото будет находиться в коридоре 4 000-4 400 долларов за тройскую унцию, рассказал президент... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T13:16+0300

2025-12-03T13:16+0300

2025-12-03T13:16+0300

экономика

рф

якутия

бурятия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Селигдар" ожидает, что в следующем году цена на золото будет находиться в коридоре 4 000-4 400 долларов за тройскую унцию, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "В следующем году мы увидим, если говорить про уровни цен, это 4 000-4 400 долларов, в этом коридоре … в среднем можно назвать 4 200", - сказал он в ходе сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". По словам президента холдинга, стоимость драгметалла будет расти в частности на фоне нестабильности мировой экономики. "Золото в цене будет расти из-за того, что пока, к сожалению, правил и периодов стабильности в ближайшее время ожидать не стоит, потому что идут изменения экономик мировых, экономик государств", - добавил он. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.

https://1prime.ru/20251203/minfin--865163032.html

рф

якутия

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, якутия, бурятия, втб