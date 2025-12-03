Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Селигдар" планирует нарастить выпуск олова - 03.12.2025
"Селигдар" планирует нарастить выпуск олова
экономика
промышленность
бизнес
втб
промышленность, бизнес, втб
Экономика, Промышленность, Бизнес, ВТБ
17:19 03.12.2025
 
"Селигдар" планирует нарастить выпуск олова

"Селигдар" планирует в 2025 году увеличить производство олова на 42 процента

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Селигдар" планирует увеличить в текущем году производство олова в концентрате примерно на 42% по сравнению с прошлым годом, до 3,5 тысяч тонн, в следующем году ожидается рост до 3,7-4 тысяч тонн, прогноз выпуска золота в 8 тонн в 2025 году и около 9 тонн в 2026 году сохраняется, следует из слов президента холдинга Александра Хруща журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"По итогам этого года мы рассчитываем, что выпуск олова будет где-то в районе 3,5 тысяч тонн … По олову в следующем году мы рассчитываем на рост до примерно 3,7-4 тысяч тонн", - ответил он на вопрос об ожидаемом объеме производства олова в текущем и следующем году.
Таким образом, рост выпуска в годовом выражении составит около 41,9% - в 2024 году холдинг произвел 2,466 тысячи тонн олова в концентрате. В 2026 году производство металла может вырасти на 5,7-14%.
Кроме того, президент компании подтвердил ранее озвученный прогноз по выпуску золота в размере 8 тонн в 2025 году и около 9 тонн в следующем.
В ноябре Хрущ сообщал, что "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен.
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году
ЭкономикаПромышленностьБизнесВТБ
 
 
