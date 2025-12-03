https://1prime.ru/20251203/seligdar-865172292.html

"Селигдар" планирует нарастить выпуск олова

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Селигдар" планирует увеличить в текущем году производство олова в концентрате примерно на 42% по сравнению с прошлым годом, до 3,5 тысяч тонн, в следующем году ожидается рост до 3,7-4 тысяч тонн, прогноз выпуска золота в 8 тонн в 2025 году и около 9 тонн в 2026 году сохраняется, следует из слов президента холдинга Александра Хруща журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "По итогам этого года мы рассчитываем, что выпуск олова будет где-то в районе 3,5 тысяч тонн … По олову в следующем году мы рассчитываем на рост до примерно 3,7-4 тысяч тонн", - ответил он на вопрос об ожидаемом объеме производства олова в текущем и следующем году. Таким образом, рост выпуска в годовом выражении составит около 41,9% - в 2024 году холдинг произвел 2,466 тысячи тонн олова в концентрате. В 2026 году производство металла может вырасти на 5,7-14%. Кроме того, президент компании подтвердил ранее озвученный прогноз по выпуску золота в размере 8 тонн в 2025 году и около 9 тонн в следующем. В ноябре Хрущ сообщал, что "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен.

