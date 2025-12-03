https://1prime.ru/20251203/seligdar-865172292.html
"Селигдар" планирует нарастить выпуск олова
"Селигдар" планирует нарастить выпуск олова - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Селигдар" планирует нарастить выпуск олова
"Селигдар" планирует увеличить в текущем году производство олова в концентрате примерно на 42% по сравнению с прошлым годом, до 3,5 тысяч тонн, в следующем году | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T17:19+0300
2025-12-03T17:19+0300
2025-12-03T17:19+0300
экономика
промышленность
бизнес
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/23/830582318_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_ccb18706036ce4366355982fa509825d.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Селигдар" планирует увеличить в текущем году производство олова в концентрате примерно на 42% по сравнению с прошлым годом, до 3,5 тысяч тонн, в следующем году ожидается рост до 3,7-4 тысяч тонн, прогноз выпуска золота в 8 тонн в 2025 году и около 9 тонн в 2026 году сохраняется, следует из слов президента холдинга Александра Хруща журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "По итогам этого года мы рассчитываем, что выпуск олова будет где-то в районе 3,5 тысяч тонн … По олову в следующем году мы рассчитываем на рост до примерно 3,7-4 тысяч тонн", - ответил он на вопрос об ожидаемом объеме производства олова в текущем и следующем году. Таким образом, рост выпуска в годовом выражении составит около 41,9% - в 2024 году холдинг произвел 2,466 тысячи тонн олова в концентрате. В 2026 году производство металла может вырасти на 5,7-14%. Кроме того, президент компании подтвердил ранее озвученный прогноз по выпуску золота в размере 8 тонн в 2025 году и около 9 тонн в следующем. В ноябре Хрущ сообщал, что "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен.
https://1prime.ru/20251203/seligdar-865165041.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/23/830582318_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f624300b451b83b3a46cb63cf3708a99.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, втб
Экономика, Промышленность, Бизнес, ВТБ
"Селигдар" планирует нарастить выпуск олова
"Селигдар" планирует в 2025 году увеличить производство олова на 42 процента
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Селигдар" планирует увеличить в текущем году производство олова в концентрате примерно на 42% по сравнению с прошлым годом, до 3,5 тысяч тонн, в следующем году ожидается рост до 3,7-4 тысяч тонн, прогноз выпуска золота в 8 тонн в 2025 году и около 9 тонн в 2026 году сохраняется, следует из слов президента холдинга Александра Хруща журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"По итогам этого года мы рассчитываем, что выпуск олова будет где-то в районе 3,5 тысяч тонн … По олову в следующем году мы рассчитываем на рост до примерно 3,7-4 тысяч тонн", - ответил он на вопрос об ожидаемом объеме производства олова в текущем и следующем году.
Таким образом, рост выпуска в годовом выражении составит около 41,9% - в 2024 году холдинг произвел 2,466 тысячи тонн олова в концентрате. В 2026 году производство металла может вырасти на 5,7-14%.
Кроме того, президент компании подтвердил ранее озвученный прогноз по выпуску золота в размере 8 тонн в 2025 году и около 9 тонн в следующем.
В ноябре Хрущ сообщал, что "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен.
"Селигдар" дал прогноз по стоимости золота в 2026 году