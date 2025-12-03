https://1prime.ru/20251203/siluanov-865153946.html

Силуанов рассказал, от чего зависит крепкий курс рубля

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики и процентных ставок на рынке - чем ниже ставки, тем больше возможностей для кредитования импорта, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Крепкий рубль во многом зависит и от процентных ставок - будет снижение денежно-кредитной политики, соответственно, и будет больше возможности кредитовать закупки импорта товаров", - сказал министр в эфире канала РБК в рамках форума ВТБ "Россия зовет!". Если это будет происходить, пояснил он, то, соответственно, уменьшится и давление на рубль. Министр добавил при этом, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса. "Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях", - заключил Силуанов.

финансы, банки, рф, антон силуанов, втб, россия зовет