https://1prime.ru/20251203/siluanov-865153946.html
Силуанов рассказал, от чего зависит крепкий курс рубля
Силуанов рассказал, от чего зависит крепкий курс рубля - 03.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, от чего зависит крепкий курс рубля
Крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики и процентных ставок на рынке - чем ниже ставки, тем больше возможностей для кредитования... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T08:13+0300
2025-12-03T08:13+0300
2025-12-03T08:13+0300
экономика
финансы
банки
рф
антон силуанов
втб
россия зовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики и процентных ставок на рынке - чем ниже ставки, тем больше возможностей для кредитования импорта, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Крепкий рубль во многом зависит и от процентных ставок - будет снижение денежно-кредитной политики, соответственно, и будет больше возможности кредитовать закупки импорта товаров", - сказал министр в эфире канала РБК в рамках форума ВТБ "Россия зовет!". Если это будет происходить, пояснил он, то, соответственно, уменьшится и давление на рубль. Министр добавил при этом, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса. "Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях", - заключил Силуанов.
https://1prime.ru/20251202/analitiki-865133768.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, антон силуанов, втб, россия зовет
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Антон Силуанов, ВТБ, Россия зовет
Силуанов рассказал, от чего зависит крепкий курс рубля
Силуанов: крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики и процентных ставок на рынке - чем ниже ставки, тем больше возможностей для кредитования импорта, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Крепкий рубль во многом зависит и от процентных ставок - будет снижение денежно-кредитной политики, соответственно, и будет больше возможности кредитовать закупки импорта товаров", - сказал министр в эфире канала РБК в рамках форума ВТБ
"Россия зовет!
".
Если это будет происходить, пояснил он, то, соответственно, уменьшится и давление на рубль.
Министр добавил при этом, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса.
"Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях", - заключил Силуанов
.
Аналитики рассказали, когда ЦБ ослабит поддержку курса рубля