2025-12-03T08:13+0300
2025-12-03T08:13+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики и процентных ставок на рынке - чем ниже ставки, тем больше возможностей для кредитования импорта, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Крепкий рубль во многом зависит и от процентных ставок - будет снижение денежно-кредитной политики, соответственно, и будет больше возможности кредитовать закупки импорта товаров", - сказал министр в эфире канала РБК в рамках форума ВТБ "Россия зовет!". Если это будет происходить, пояснил он, то, соответственно, уменьшится и давление на рубль. Министр добавил при этом, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса. "Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях", - заключил Силуанов.
08:13 03.12.2025
 
Силуанов рассказал, от чего зависит крепкий курс рубля

Силуанов: крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики и процентных ставок на рынке - чем ниже ставки, тем больше возможностей для кредитования импорта, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Крепкий рубль во многом зависит и от процентных ставок - будет снижение денежно-кредитной политики, соответственно, и будет больше возможности кредитовать закупки импорта товаров", - сказал министр в эфире канала РБК в рамках форума ВТБ "Россия зовет!".
Если это будет происходить, пояснил он, то, соответственно, уменьшится и давление на рубль.
Министр добавил при этом, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса.
"Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях", - заключил Силуанов.
Аналитики рассказали, когда ЦБ ослабит поддержку курса рубля
Вчера, 16:26
Вчера, 16:26
 
