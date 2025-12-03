https://1prime.ru/20251203/siluanov-865155087.html

Силуанов оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию

2025-12-03T08:43+0300

экономика

финансы

антон силуанов

алексей заботкин

владимир путин

минфин

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Влияние пересмотра НДС с 2026 года на 2 процентных пункта на инфляцию будет меньше 1 процентного пункта, сказал глава Минфина Антон Силуанов. "Нас все расспрашивают, а какое влияние будет на цену от повышения НДС на 2 пункта? Мы говорили, около 1 п.п. Думаю, что возможно будет и меньше", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК. Глава Минфина также отметил, что пересмотр НДС в 2019 году привел к определенному росту цен уже в декабре 2018-го, но сейчас этого нет. Он пояснил, что это следствие жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, и динамика цен находится под контролем. Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее говорил, что пересмотр НДС в России может добавить к инфляции 0,6-0,7 процентного пункта. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам текущего года на уровне 6,8%, ЦБ - в коридоре 6,5-7%. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году инфляция окажется ниже прогнозов властей и составит около 6%. В следующем году министерство ждет рост цен на 4%, Банк России - в пределах 4-5%.

финансы, антон силуанов, алексей заботкин, владимир путин, минфин