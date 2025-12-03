Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию - 03.12.2025
Силуанов оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию
Влияние пересмотра НДС с 2026 года на 2 процентных пункта на инфляцию будет меньше 1 процентного пункта, сказал глава Минфина Антон Силуанов. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T08:43+0300
2025-12-03T08:43+0300
экономика
финансы
антон силуанов
алексей заботкин
владимир путин
минфин
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Влияние пересмотра НДС с 2026 года на 2 процентных пункта на инфляцию будет меньше 1 процентного пункта, сказал глава Минфина Антон Силуанов. "Нас все расспрашивают, а какое влияние будет на цену от повышения НДС на 2 пункта? Мы говорили, около 1 п.п. Думаю, что возможно будет и меньше", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК. Глава Минфина также отметил, что пересмотр НДС в 2019 году привел к определенному росту цен уже в декабре 2018-го, но сейчас этого нет. Он пояснил, что это следствие жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, и динамика цен находится под контролем. Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее говорил, что пересмотр НДС в России может добавить к инфляции 0,6-0,7 процентного пункта. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам текущего года на уровне 6,8%, ЦБ - в коридоре 6,5-7%. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году инфляция окажется ниже прогнозов властей и составит около 6%. В следующем году министерство ждет рост цен на 4%, Банк России - в пределах 4-5%.
финансы, антон силуанов, алексей заботкин, владимир путин, минфин
Экономика, Финансы, Антон Силуанов, Алексей Заботкин, Владимир Путин, Минфин
08:43 03.12.2025
 
Силуанов оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию

Силуанов: влияние пересмотра НДС на инфляцию будет меньше 1 п.п.

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Влияние пересмотра НДС с 2026 года на 2 процентных пункта на инфляцию будет меньше 1 процентного пункта, сказал глава Минфина Антон Силуанов.
"Нас все расспрашивают, а какое влияние будет на цену от повышения НДС на 2 пункта? Мы говорили, около 1 п.п. Думаю, что возможно будет и меньше", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.
Глава Минфина также отметил, что пересмотр НДС в 2019 году привел к определенному росту цен уже в декабре 2018-го, но сейчас этого нет. Он пояснил, что это следствие жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, и динамика цен находится под контролем.
Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее говорил, что пересмотр НДС в России может добавить к инфляции 0,6-0,7 процентного пункта.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам текущего года на уровне 6,8%, ЦБ - в коридоре 6,5-7%. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году инфляция окажется ниже прогнозов властей и составит около 6%.
В следующем году министерство ждет рост цен на 4%, Банк России - в пределах 4-5%.
Силуанов рассказал, от чего зависит крепкий курс рубля
Экономика Финансы Антон Силуанов Алексей Заботкин Владимир Путин Минфин
 
 
Заголовок открываемого материала