Силуанов рассказал о планах Минфина по реализации изъятых активов

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минфин выполнил план по реализации активов, поступивших в казну по искам Генпрокуратуры, на 80%, до конца года рассчитывает совершить еще несколько сделок, заявил глава ведомства Антон Силуанов."Мы выполнили план на более чем 80%. До конца года, надеемся, произойдет несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.В сентябре в интервью радио РБК глава Минфина говорил, что ведомство ожидает до конца года выручить до 100 миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по решениям исков Генпрокуратуры.Кроме того, Силуанов в конце ноября сообщал журналистам, что Минфин не корректировал планы по продаже аэропорта "Домодедово" до конца этого года, принимает все необходимое для выполнения этой задачи.Министр финансов в среду также добавил, что продажа аэропорта "Домодедово" до конца года по-прежнему не исключена."Рассматривается", - сказал Силуанов на вопрос о том, может ли состояться продажа "Домодедово" до конца года.Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".

