Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о планах Минфина по реализации изъятых активов - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/siluanov-865155500.html
Силуанов рассказал о планах Минфина по реализации изъятых активов
Силуанов рассказал о планах Минфина по реализации изъятых активов - 03.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о планах Минфина по реализации изъятых активов
Минфин выполнил план по реализации активов, поступивших в казну по искам Генпрокуратуры, на 80%, до конца года рассчитывает совершить еще несколько сделок,... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T08:59+0300
2025-12-03T09:17+0300
экономика
бизнес
финансы
московская область
рф
антон силуанов
аэропорт домодедово
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862487704_0:102:2943:1757_1920x0_80_0_0_f90b5b4248127f2f29ec480168385008.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минфин выполнил план по реализации активов, поступивших в казну по искам Генпрокуратуры, на 80%, до конца года рассчитывает совершить еще несколько сделок, заявил глава ведомства Антон Силуанов."Мы выполнили план на более чем 80%. До конца года, надеемся, произойдет несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.В сентябре в интервью радио РБК глава Минфина говорил, что ведомство ожидает до конца года выручить до 100 миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по решениям исков Генпрокуратуры.Кроме того, Силуанов в конце ноября сообщал журналистам, что Минфин не корректировал планы по продаже аэропорта "Домодедово" до конца этого года, принимает все необходимое для выполнения этой задачи.Министр финансов в среду также добавил, что продажа аэропорта "Домодедово" до конца года по-прежнему не исключена."Рассматривается", - сказал Силуанов на вопрос о том, может ли состояться продажа "Домодедово" до конца года.Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
https://1prime.ru/20251127/obligatsii-864989875.html
московская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862487704_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_9bcf66366d952d473f1106b19582cb04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, московская область, рф, антон силуанов, аэропорт домодедово, минфин
Экономика, Бизнес, Финансы, Московская область, РФ, Антон Силуанов, аэропорт Домодедово, Минфин
08:59 03.12.2025 (обновлено: 09:17 03.12.2025)
 
Силуанов рассказал о планах Минфина по реализации изъятых активов

Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятого имущества

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минфин выполнил план по реализации активов, поступивших в казну по искам Генпрокуратуры, на 80%, до конца года рассчитывает совершить еще несколько сделок, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
"Мы выполнили план на более чем 80%. До конца года, надеемся, произойдет несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.
В сентябре в интервью радио РБК глава Минфина говорил, что ведомство ожидает до конца года выручить до 100 миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по решениям исков Генпрокуратуры.
Кроме того, Силуанов в конце ноября сообщал журналистам, что Минфин не корректировал планы по продаже аэропорта "Домодедово" до конца этого года, принимает все необходимое для выполнения этой задачи.
Министр финансов в среду также добавил, что продажа аэропорта "Домодедово" до конца года по-прежнему не исключена.
"Рассматривается", - сказал Силуанов на вопрос о том, может ли состояться продажа "Домодедово" до конца года.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей
27 ноября, 13:47
 
ЭкономикаБизнесФинансыМосковская областьРФАнтон Силуановаэропорт ДомодедовоМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала