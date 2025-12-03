Житель Петербурга потратил на каршеринг в ноябре около 200 тысяч рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251203/sitidrajv-865151299.html
2025-12-03T06:15+0300
2025-12-03T06:46+0300
бизнес
общество
москва
санкт-петербург
краснодар
ситидрайв
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865151299.jpg?1764733582
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Первое место по тратам на каршеринг в сервисе "Ситидрайв" по итогам ноября занял житель Санкт-Петербурга - около 200 тысяч рублей, на втором и третьем местах жители Москвы, чьи расходы составили около 180 тысяч рублей на каждого, сообщили РИА Новости в "Ситидрайве". "Рекордсменом по тратам на каршеринг стал петербуржец, который потратил в ноябре около 200 тысяч рублей. Второе и третье место разделили москвичи, потратив около 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении сервиса. Наиболее длительные поездки в ноябре также совершили жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые проехали от 3 200 до 3 800 километров на автомобилях каршеринга. "В ноябре пользователи каршеринга совершили примерно столько же поездок, что и в октябре, спрос от месяца к месяцу изменился незначительно. Однако мы ожидаем традиционный пик спроса с середины декабря до окончания новогодних каникул", - отметили в "Ситидрайве". Там добавили, что наибольший спрос на поминутные тарифы наблюдался в Москве, а пакетные тарифы чаще всего выбирали жители Краснодара. Бустерами и детскими креслами наиболее часто пользовались в Сочи.
москва
санкт-петербург
краснодар
бизнес, общество , москва, санкт-петербург, краснодар, ситидрайв
Бизнес, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, Ситидрайв
06:15 03.12.2025 (обновлено: 06:46 03.12.2025)
 
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Первое место по тратам на каршеринг в сервисе "Ситидрайв" по итогам ноября занял житель Санкт-Петербурга - около 200 тысяч рублей, на втором и третьем местах жители Москвы, чьи расходы составили около 180 тысяч рублей на каждого, сообщили РИА Новости в "Ситидрайве".
"Рекордсменом по тратам на каршеринг стал петербуржец, который потратил в ноябре около 200 тысяч рублей. Второе и третье место разделили москвичи, потратив около 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении сервиса.
Наиболее длительные поездки в ноябре также совершили жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые проехали от 3 200 до 3 800 километров на автомобилях каршеринга.
"В ноябре пользователи каршеринга совершили примерно столько же поездок, что и в октябре, спрос от месяца к месяцу изменился незначительно. Однако мы ожидаем традиционный пик спроса с середины декабря до окончания новогодних каникул", - отметили в "Ситидрайве".
Там добавили, что наибольший спрос на поминутные тарифы наблюдался в Москве, а пакетные тарифы чаще всего выбирали жители Краснодара. Бустерами и детскими креслами наиболее часто пользовались в Сочи.
 
