https://1prime.ru/20251203/siyyarto--865169469.html

Сийярто раскритиковал план ЕС запретить импорт нефти и газа из России

Сийярто раскритиковал план ЕС запретить импорт нефти и газа из России - 03.12.2025, ПРАЙМ

Сийярто раскритиковал план ЕС запретить импорт нефти и газа из России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "диктатом Брюсселя" и мошенничеством план ЕС запретить импорт нефти и газа из России, поскольку это принятие санкции в... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T15:27+0300

2025-12-03T15:27+0300

2025-12-03T15:27+0300

энергетика

мировая экономика

венгрия

европа

брюссель

петер сийярто

ес

facebook

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:142:3075:1872_1920x0_80_0_0_f054fc4347e84ade3a1f784e96e54246.jpg

БУДАПЕШТ, 3 дек - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "диктатом Брюсселя" и мошенничеством план ЕС запретить импорт нефти и газа из России, поскольку это принятие санкции в обход единогласного решения. "Согласно достигнутому политическому соглашению, они (Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент - ред.) хотят запретить поставки российского трубопроводного газа в Европу по трубопроводам с сентября 2027 года, а российской нефти с конца 2027 года. Венгрия не может принять и реализовать этот диктат Брюсселя", - сказал Сийярто венгерским журналистам в в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*. По его словам, это решение поставит под угрозу энергобезопасность Венгрии и Будапешт будет оспаривать его в суде ЕС, поскольку оно "полностью противоречит Договору о Евросоюзе, который гласит, что энергетическая политика находится исключительно в компетенции государств". "Мы оспорим этот указ в суде, потому что это юридическое мошенничество. Это мошенничество, потому что таким образом вводится санкционная мера, замаскированная под торговую политику. Смысл в том, что для принятия санкций требуется единогласное решение, и поэтому они обходят это и проталкивают этот указ так называемым квалифицированным большинством, как торговое ограничение, это мошенничество", - подчеркнул министр.*запрещена в РФ как экстремистская

https://1prime.ru/20251203/fitso-865168808.html

венгрия

европа

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, европа, брюссель, петер сийярто, ес, facebook