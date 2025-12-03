Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто раскритиковал план ЕС запретить импорт нефти и газа из России - 03.12.2025
Сийярто раскритиковал план ЕС запретить импорт нефти и газа из России
Сийярто раскритиковал план ЕС запретить импорт нефти и газа из России - 03.12.2025, ПРАЙМ
Сийярто раскритиковал план ЕС запретить импорт нефти и газа из России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "диктатом Брюсселя" и мошенничеством план ЕС запретить импорт нефти и газа из России, поскольку это принятие санкции в... | 03.12.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 3 дек - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "диктатом Брюсселя" и мошенничеством план ЕС запретить импорт нефти и газа из России, поскольку это принятие санкции в обход единогласного решения. "Согласно достигнутому политическому соглашению, они (Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент - ред.) хотят запретить поставки российского трубопроводного газа в Европу по трубопроводам с сентября 2027 года, а российской нефти с конца 2027 года. Венгрия не может принять и реализовать этот диктат Брюсселя", - сказал Сийярто венгерским журналистам в в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*. По его словам, это решение поставит под угрозу энергобезопасность Венгрии и Будапешт будет оспаривать его в суде ЕС, поскольку оно "полностью противоречит Договору о Евросоюзе, который гласит, что энергетическая политика находится исключительно в компетенции государств". "Мы оспорим этот указ в суде, потому что это юридическое мошенничество. Это мошенничество, потому что таким образом вводится санкционная мера, замаскированная под торговую политику. Смысл в том, что для принятия санкций требуется единогласное решение, и поэтому они обходят это и проталкивают этот указ так называемым квалифицированным большинством, как торговое ограничение, это мошенничество", - подчеркнул министр.*запрещена в РФ как экстремистская
15:27 03.12.2025
 
Сийярто раскритиковал план ЕС запретить импорт нефти и газа из России

Сийярто назвал план ЕС запретить импорт нефти и газа из России диктатом Брюсселя

Петер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
БУДАПЕШТ, 3 дек - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "диктатом Брюсселя" и мошенничеством план ЕС запретить импорт нефти и газа из России, поскольку это принятие санкции в обход единогласного решения.
"Согласно достигнутому политическому соглашению, они (Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент - ред.) хотят запретить поставки российского трубопроводного газа в Европу по трубопроводам с сентября 2027 года, а российской нефти с конца 2027 года. Венгрия не может принять и реализовать этот диктат Брюсселя", - сказал Сийярто венгерским журналистам в в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*.
По его словам, это решение поставит под угрозу энергобезопасность Венгрии и Будапешт будет оспаривать его в суде ЕС, поскольку оно "полностью противоречит Договору о Евросоюзе, который гласит, что энергетическая политика находится исключительно в компетенции государств".
"Мы оспорим этот указ в суде, потому что это юридическое мошенничество. Это мошенничество, потому что таким образом вводится санкционная мера, замаскированная под торговую политику. Смысл в том, что для принятия санкций требуется единогласное решение, и поэтому они обходят это и проталкивают этот указ так называемым квалифицированным большинством, как торговое ограничение, это мошенничество", - подчеркнул министр.
*запрещена в РФ как экстремистская
