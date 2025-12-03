https://1prime.ru/20251203/siyyarto-865169639.html
Венгрия и Словакия готовятся подать в суд на ЕС, заявил Сийярто
Венгрия и Словакия готовятся подать в суд на ЕС, заявил Сийярто - 03.12.2025, ПРАЙМ
Венгрия и Словакия готовятся подать в суд на ЕС, заявил Сийярто
Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от нефти и газа из РФ, вместе со Словакией ведет подготовку к подаче иска в суд ЕС, заявил венгерский министр иностранных... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T15:32+0300
2025-12-03T15:32+0300
2025-12-03T15:32+0300
энергетика
газ
брюссель
рф
венгрия
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg
БУДАПЕШТ, 3 дек - ПРАЙМ. Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от нефти и газа из РФ, вместе со Словакией ведет подготовку к подаче иска в суд ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Речь идёт о российском природном газе и сырой нефти, поставки которых в Европу Брюссель хочет запретить... Как только в Брюсселе состоится окончательное голосование по этому решению, мы немедленно оспорим его в суде ЕС. Мы немедленно инициируем судебное разбирательство. Мы уже начали необходимую юридическую работу, она идет", - сказал Сийярто венгерским журналистам в в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*. Министр сообщил, что проконсультировался со словацким коллегой и они "решили координировать текущую юридическую работу и действовать сообща в рамках разбирательства в суде ЕС".*запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/20251203/fitso-865168808.html
брюссель
рф
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_eff109a07932ab10757230c7a3f39d6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, брюссель, рф, венгрия, петер сийярто, ес
Энергетика, Газ, Брюссель, РФ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
Венгрия и Словакия готовятся подать в суд на ЕС, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от российской нефти и газа