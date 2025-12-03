https://1prime.ru/20251203/siyyarto-865169639.html

Венгрия и Словакия готовятся подать в суд на ЕС, заявил Сийярто

энергетика

газ

брюссель

рф

венгрия

петер сийярто

ес

БУДАПЕШТ, 3 дек - ПРАЙМ. Венгрия не приемлет план ЕС по отказу от нефти и газа из РФ, вместе со Словакией ведет подготовку к подаче иска в суд ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Речь идёт о российском природном газе и сырой нефти, поставки которых в Европу Брюссель хочет запретить... Как только в Брюсселе состоится окончательное голосование по этому решению, мы немедленно оспорим его в суде ЕС. Мы немедленно инициируем судебное разбирательство. Мы уже начали необходимую юридическую работу, она идет", - сказал Сийярто венгерским журналистам в в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*. Министр сообщил, что проконсультировался со словацким коллегой и они "решили координировать текущую юридическую работу и действовать сообща в рамках разбирательства в суде ЕС".*запрещена в РФ как экстремистская

