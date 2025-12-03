https://1prime.ru/20251203/smi-865153349.html

СМИ: правительство не будет строить Севсиб из-за геологических условий

СМИ: правительство не будет строить Севсиб из-за геологических условий

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство России посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиба), оцененного в 50 триллионов рублей из‑за сложных геологических условий, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на слова источника про письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту РФ Владимиру Путину. Путин в 2023 году поручал кабмину совместно с правительством Кузбасса рассмотреть вопрос о строительстве этой магистрали. "Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в Китае. Об этом, как рассказал источник "Коммерсанта", вице-премьер Виталий Савельев в письме сообщил президенту РФ Владимиру Путину", - пишет газета в среду. По словам собеседника издания, отказаться от проекта решено из‑за высокой стоимости. Затраты на строительство Севсиба оценены в 50 триллионов рублей в первую очередь из‑за сложных геологических условий, а инвестпрограмма РЖД и так существенно сокращена. Вопрос о строительстве Северо-Сибирской железной дороги – Севсиба - обсуждается уже много лет и рассматривались разные маршруты. Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года предусматривала строительство Северо-Сибирской дороги протяженностью 1,9 тысячи километров и стоимостью почти 218 миллиардов рублей от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска. Отдельно как часть Севсиба упоминался участок Ельчимо – Чадобец в Красноярском крае. Он оценивался в 12,6 миллиарда рублей. Предполагалось, что Северо-Сибирская железная дорога, которая свяжет Ханты-Мансийский АО с Байкало-Амурской магистралью, будет служить для развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем Приангарье. "Коммерсант" в среду ещё пишет про участок Севсиба Таштагол — Урумчи, предполагавший создание нового входа в Китай через 55‑километровый западный отрезок российско-китайской границы на Алтае, между Казахстаном и Монголией. Из‑за сложного рельефа, отмечает издание, рассматривалось строительство под Алтаем двух тоннелей, российского и китайского, но до дела так и не дошло.

2025

